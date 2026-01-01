עם אוריין גורן, פרמין ובאלדה: בארסה יוצאת לדרך

הקטלונים יתכנסו לפתיחת ההכנות לעונת 2026/27 ויחלו בבדיקות הרפואיות. הקשר הישראלי בן ה-17 ינסה להרשים את פליק כדי לצאת למחנה האימונים באנגליה

ברצלונה תפתח היום (שני) את ההכנות לעונת 2026/27 ומי שנמצא ברשימת השחקנים שזומנו הוא אוריין גורן בן ה-17. האנזי פליק שפותח את עונתו השלישית על הקווים בקטלוניה, מתמודד עם סגל דליל במיוחד בשל היעדרות של שחקנים בכירים רבים עקב המונדיאל, ולכן בארסה פותחת את האימונים עם צעירים רבים.

רשימת הנעדרים הארוכה כוללת כוכבים כמו רונאלד אראוחו, אנתוני גורדון, אריק גארסיה, פאו קובארסי, ז’ול קונדה, פרנקי דה יונג, דני אולמו, ז'ואן גארסיה, גאבי, פדרי, פראן טורס, לאמין ימאל, ראפיניה וז'ואאו קאנסלו. מנגד, חמזה עבדלקארים המצרי, ששיחק בעונה שעברה עם גורן בנוער של בארס והודח בשמינית הגמר מול ארגנטינה, החליט לקצר את חופשתו ויתייצב היום.

כאמור, בשל החיסורים הרבים, פליק סימן שורה של שחקנים צעירים ומבטיחים שיפתחו את האימונים, וביניהם גורן. לצידו זומנו שחקנים צעירים רבים, בהם בני הדודים טוני וגיז’ה פרננדס, ז’ופרה טורנטס, טומי מארקס, שיין קלייברט, צ’אבי אספארט ואחרים. עבורם מדובר בהזדמנות פז לנסות להרשים את פליק. בנוסף יגיעו גם פרמין לופס, מארק קסאדו, מארק ברנאל, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה ואחרים.

פרמין לופס (IMAGO)

השחקנים יתכנסו הבוקר במתחם האימונים ויחלו בבדיקות הרפואיות השגרתיות לעונה הקרובה. השבוע הראשון של האימונים יוקדש כולו לעומס פיזי. למרות שהכדור יהיה שחקן מרכזי, השחקנים שעבדו בשבועיים האחרונים באופן עצמאי לפי הנחיות המועדון - ייאלצו להתרגל לדרישות של ראש מערך הכושר הגופני החדש של פליק, הגרמני בנימין קוגל. הוא עבד בעבר בוורדר ברמן, פ.צ קלן, פ.ס.וו איינדהובן ובנפיקה, ואף שיתף פעולה עם פליק בנבחרת גרמניה בזכייה במונדיאל 2014.

דקו עובד, המטרה: חוליאן אלברס

במקביל לעבודה על הדשא, בברצלונה מדווחים על קיץ שבו המצב הכלכלי התנרמל, דבר שאיפשר למועדון להוציא כבר למעלה מ-100 מיליון אירו על רכש. המנהל המקצועי דקו עובדים במרץ כדי לסגור עוד מספר העברות: המטרה העיקרית לעמדת החלוץ הוא חוליאן אלברס, ובנוסף מנסים במועדון לסגור את חזרת קאנסלו, הפעם כרכישה מאל הילאל, וממתינים לאישור הסופי של קארים אדיימי מבורוסיה דורטמונד כדי שיצטרף בהקדם.

פליק גם יצטרך לקבל מספר החלטות וישוחח עם שחקנים שעתידם יוכרע. בין היתר מדובר בהקטור פורט שחזר מהשאלה באלצ'ה, ומארק קסאדו ורוני ברדג'י שצפויים לעזוב.

קארים אדיימי (IMAGO)

ברצלונה צפויה לקיים ימי אימונים מרוכזים כפולים (בוקר ואחר צהריים), תקיים משחק הכנה סגור ב-24 ביולי ושלושה ימים לאחר מכן תצא למחנה אימונים בבירמינגהאם, אנגליה. עד אז, פליק צפוי לבצע ניפוי ראשון בסגל, כאשר חלק מהצעירים יחזרו לעבוד תחת מאמן קבוצת המילואים, ז'וליאנו בלטי, שיתחיל את אימוניו ב-20 ביולי. כעת נותר לראות האם גורן יצליח להרשים את פליק בימים הקרובים ולתפוס מקום בטיסה למחנה באנגליה.