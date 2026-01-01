ממתינים להכרעה: היום הגורלי של ענאן חלאילי

הכל לקראת אחד הימים החשובים בקריירה של הישראלי, שיעבור בדיקות שיכריעו האם יחתום באינטר. ההליך עשוי לקחת יומיים, הנראזורי כבר בוחנים מועמדים

ענאן חלאילי נמצא ברגע המכריע ביותר בקריירה שלו. המעבר של שחקן הכנף בן ה-21 לאינטר, שכבר סוכם מול אוניון סן ז'ילואז תמורת כ-25 מיליון אירו ועוד בונוסים, הוקפא ברגע האחרון לאחר שהמכון לרפואת ספורט של הוועד האולימפי האיטלקי דרש לבצע בדיקות רפואיות נוספות. כעת, בין היום (שני) ליום שלישי, צפויה להתקבל ההכרעה שתכריע האם העסקה תושלם או תתבטל.

חלאילי הגיע למילאנו ביום שישי כשהכל היה מוכן לקראת החתימה הרשמית. לאחר סדרת הבדיקות הראשונית בבית החולים הומניטאס, הוא עבר למכון לרפואת ספורט של הוועד האולימפי (CONI), שם נבדקת ההיסטוריה הלבבית והריאתית של כל ספורטאי לפני קבלת אישור להשתתפות בספורט תחרותי. דווקא בשלב הזה נעצר התהליך, כשהמכון דרש לבצע בדיקות נוספות ברמה מתקדמת.

באינטר ממתינים כעת לתוצאות הבדיקות החדשות ולהערכת מומחה חיצוני, שתגבש את חוות הדעת הסופית. ייתכן שההליך יסתיים כבר היום, אך קיימת אפשרות שיימשך גם ליום שלישי. רק לאחר מכן ניתן יהיה לדעת האם חלאילי יקבל אישור לשחק בהתאם לתקנות המחמירות הנהוגות באיטליה.

חלאילי יוצא מהבדיקות הרפואיות באינטר

אינטר ממתינה, כל האפשרויות עדיין פתוחות

באיטליה מדגישים כי התקנות הרפואיות מחמירות משמעותית מאלו הנהוגות בבלגיה. חלאילי קיבל לאורך כל הקריירה אישור לשחק ללא כל הסתייגות בהתאחדות הבלגית, וגם במקרה שיחזור לאוניון סן ז'ילואז, הוא יוכל להמשיך לשחק שם בהתאם לחוקים המקומיים.

הבדיקות הקרובות יקבעו האם אינטר תוכל להשלים את העסקה ולהחתים את השחקן באופן רשמי, או שתיאלץ לוותר עליו ולהחזירו למועדון הבלגי. במקביל, בשל חוסר הוודאות, הנראזורי כבר בוחנים גם מועמדים נוספים לעמדת שחקן הכנף הימני, כמו אנדראה מביאסו, גלה דואה וברוק נורטון-קאפי, אם כי אינטר עדיין אופטימית לגבי הישראלי.

למרות העיכוב, באינטר לא שללו את צירופו של חלאילי ולא מסרו כל אבחנה רפואית סופית. במועדון אף מדגישים כי לאורך הקריירה שלו השחקן מעולם לא סבל מפתולוגיות או מבעיות רפואיות מיוחדות. עם זאת, כל עוד לא יתקבל אישור רשמי מהמכון לרפואת ספורט של ה-CONI, אינטר אינה יכולה לרשום את החוזה או להכריז רשמית על השלמת ההעברה.

מבחינת חלאילי, שראה את עצמו כבר מחליף את דנזל דאמפריס באגף הימני של אלופת איטליה, מדובר ב-48 השעות הדרמטיות ביותר בקריירה שלו.