כוכב "טד לאסו" ערך בכורה רשמית ככדורגלן מקצועי

שנים אחרי שוויתר על הקריירה בגלל פציעה, השחקן המקסיקני בן ה-35 כריסטו פרננדס, שכבש את המסך בדמותו של דני רוחאס, שיחק במדי אל פאסו לוקומוטיב

כריסטו פרננדס, השחקן המקסיקני שכבש את המסך בדמותו של דני רוחאס בסדרת הלהיט "טד לאסו", הגשים את אחד החלומות הגדולים של חייו כאשר ערך את הופעת הבכורה שלו במדי אל פאסו לוקומוטיב מה-USL. בכך הפך השחקן בן ה-35 באופן רשמי לכדורגלן מקצועני, שנים אחרי שוויתר על הקריירה בעקבות פציעה.

פרננדס נכנס כמחליף בדקה ה-79 במשחק גביע ה-USL מול ניו מקסיקו יונייטד, כשהתוצאה עדיין עמדה על 0:0. הוא לבש את החולצה מספר 91, רשם שלוש נגיעות בכדור ואף ספג כרטיס צהוב בדקה ה-87 לאחר התנגשות עם שוער היריבה במהלך ניסיון להגיע לכדור גובה. בסיום, אל פאסו הפסידה 2:0 לאחר שספגה שני שערים בדקות הסיום.

החלוץ הצטרף לאל פאסו כבר בחודש מאי, לאחר תקופת מבחנים של חודשיים במועדון, אך נאלץ להמתין מספר שבועות נוספים להופעת הבכורה שלו בשל עיכובים בקבלת אשרת העבודה. רק לקראת משחק הדרבי מול ניו מקסיקו אושר לו לשחק באופן רשמי.

כריסטו פרננדס (רויטרס)

מהאקדמיה במקסיקו ועד למסך הטלוויזיה – ובחזרה למגרש

עוד לפני שהתפרסם כשחקן, פרננדס נחשב לכישרון מבטיח במחלקת הנוער של טקוס המקסיקנית. אלא שפציעה בגיל 15 קטעה את חלומו להפוך לכדורגלן מקצועני, והוא בחר לפנות לעולם המשחק. הפריצה הגדולה הגיעה ב-2020 עם דמותו של דני רוחאס ב"טד לאסו", שם הפך המשפט המזוהה עמו, "Football is Life", לאחד הסמלים הבולטים של הסדרה.

למרות ההצלחה בהוליווד, פרננדס מעולם לא ויתר על חלומו המקורי. במהלך השנה האחרונה הוא התאמן באופן אינטנסיבי עם מאמן כושר, פיזיותרפיסט ומרפאת כדורגל במקסיקו, ובהמשך נבחן גם בקבוצת המילואים של שיקגו פייר מה-MLS. לאחר מכן הגיע למבחנים באל פאסו, שהסתיימו בחוזה מקצועני.

עם החתמתו הפך פרננדס לשחקן המבוגר ביותר בסגל של אל פאסו ולחמישי המבוגר ביותר בכל ליגת ה-USL. בריאיון שהעניק לאחר החתימה אמר: "הכדורגל העניק לי את הרגעים הכי יפים וגם את הרגעים הכי עצובים בחיים. אני מניח שבגלל זה, מבחינתי, כדורגל הוא החיים". כעת, לאחר שרשם את הופעת הבכורה הרשמית שלו, השחקן-שחקן פתח פרק חדש ומיוחד בקריירה יוצאת הדופן שלו.