"ברצלונה לא רוקדת לפי המוזיקה של אף אחד"

לאפורטה התייחס פומבית למגעים של הקטלונים עם אתלטיקו לגבי אלברס: "ההצעה עדיין על הפרק, אבל לא תקפה בלי הגבלת זמן". במקביל, ארסנל נכנסת לתמונה

נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, התייחס לראשונה בפומבי למגעים עם אתלטיקו מדריד בנוגע לצירופו של חוליאן אלברס והבהיר כי ההצעה של הקטלונים עדיין עומדת על הפרק, אך לא תהיה תקפה ללא הגבלת זמן. במקביל, באנגליה מדווחים כי ארסנל מגבירה את המאמצים לצרף את החלוץ הארגנטינאי ומנסה להקדים את ברצלונה במרוץ.

לאפורטה, שהגיע לדאלאס כדי לתמוך בשחקני ברצלונה המשתתפים בשלבי ההכרעה של המונדיאל, סיפר כי שוחח עם מנכ"ל אתלטיקו, מיגל אנחל חיל, והדגיש שהיחסים בין המועדונים נותרו טובים. "בפעם האחרונה שדיברתי איתו, הכל נאמר בצורה ברורה מאוד. היה בתחילת הדרך בלבול מסוים לגבי ההצעה שלנו, והבהרתי לו את הדברים", אמר.

נשיא ברצלונה הוסיף כי המועדון לא הפעיל לחץ נוסף על אתלטיקו: "אמרתי לו שמרגע שתהיה להם אלטרנטיבה, ההצעה שלנו תהיה תקפה, ושם זה נעצר. כרגע אין שום התפתחות מעבר לכך". בהמשך חידד את עמדתו: "לא נרקוד לפי המוזיקה של אף אחד. אנחנו נקבע את הקצב. הגשנו הצעה משמעותית מתוך רצון להחתים את השחקן, אבל היא לא תהיה פתוחה לנצח. נחליט עד מתי היא תישאר בתוקף".

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

ארסנל נכנסת לתמונה, לאפורטה מרגיע לגבי ראפיניה

לפי דיווח ב’אינדפנדנט’, ארסנל זיהתה הזדמנות אמיתית להשלים את רכישתו של אלברס כבר בשבועות הקרובים. במועדון הלונדוני מאמינים שהקיפאון בין אתלטיקו לברצלונה עשוי לאפשר להם לבצע מהלך מהיר, כאשר המנהל הספורטיבי אנדראה ברטה, שעבד בעבר באתלטיקו, מוביל את המגעים.

בדיווח נטען כי אלברס וסביבתו עדיין מעדיפים מעבר לברצלונה, אך לא סגרו את הדלת בפני ארסנל. לאחר שריאל מדריד ירדה מהפרק ופאריס סן ז'רמן מתמקדת במטרות אחרות, בארסנל מאמינים שהם עשויים להפוך לאלטרנטיבה הריאלית היחידה אם אתלטיקו תמשיך לסרב למכור את החלוץ לברצלונה. המועדון האנגלי תכנן להציע כ-100 מיליון אירו, אך מבין כי ייתכן שיידרש לשפר את ההצעה.

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בברצלונה, מנגד, שומרים על אופטימיות ומאמינים ברצונו של אלברס ללבוש את החולצה הקטלונית. ההצעה של כ-100 מיליון אירו, כולל בונוסים, תישאר בעינה לעת עתה, כשהמועדון מצפה לתשובת אתלטיקו לאחר סיום המונדיאל, אז גם השחקן יוכל לשוחח ישירות עם ראשי המועדון ממדריד לגבי עתידו.

לאפורטה התייחס גם לנושאים נוספים, והרעיף מחמאות על הרכש החדש אנתוני גורדון וקארים אדיימי, אותו הגדיר כהחתמה מצוינת. בנוסף הבהיר כי ראפיניה אינו עומד למכירה: "אין לנו שום עניין שיעזוב את ברצלונה. הוא שחקן מפתח עבורנו". הוא גם שיבח את לאמין ימאל על המונדיאל המצוין שלו, תמך בהחלטה לחלק עומסים לפדרי והחמיא לליאו מסי: "הוא מציג מונדיאל יוצא מן הכלל. הכישרון שלו תמיד מנצח, וכשהכדור אצלו הוא פשוט יודע להכניס אותו לרשת".