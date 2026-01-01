"ריאל מצפה שכדור הזהב ילך לאמבפה או בלינגהאם"

הלבנים מתבססים על מה שקרה עם רודרי ביורו 2024, כשזכה על חשבון ויניסיוס, ומאמינים שאם אחד מכוכביהם יזכה במונדיאל, הפרס היוקרתי צריך ללכת אליו

בריאל מדריד סבורים כי זכייה של צרפת או אנגליה במונדיאל 2026 צריכה להכריע גם את המאבק על כדור הזהב, למרות שהקבוצה לא זכתה בתארים בעונה החולפת. לפי דיווח ב"El Debate", במועדון מאמינים שאם אחת משתי הנבחרות תניף את הגביע, קיליאן אמבפה או ג'וד בלינגהאם חייבים לזכות גם בפרס האישי היוקרתי.

במועדון הספרדי מבססים את הטענה על מה שקרה ב-2024, אז רודרי זכה בכדור הזהב על חשבונו של ויניסיוס ג'וניור, בין היתר בזכות הזכייה עם ספרד ביורו. מבחינת ריאל מדריד, אם הצלחה בטורניר נבחרות הייתה גורם מכריע אז, אותו עיקרון צריך לחול גם לאחר מונדיאל 2026.

על פי הדיווח, אמבפה נחשב כיום למועמד המוביל מבין השניים, בעיקר בזכות ההופעות של צרפת בטורניר. גם בלינגהאם נמצא בתמונת המועמדים, כאשר בריאל מאמינים שהובלת אנגליה לזכייה במונדיאל תקפיץ אותו לראש המרוץ.

בלינגהאם ואמבפה (רויטרס)

המונדיאל עשוי להכריע את המרוץ

שוק התחזיות משקף את המומנטום של אמבפה, כאשר ההסתברות שלו לזכות בכדור הזהב עלתה בשבוע האחרון מ-26% ל-32.5%. העלייה הזו מעידה כי ההופעות שלו במונדיאל משפיעות באופן משמעותי על ההערכות לקראת חלוקת הפרס.

בלינגהאם אמנם מדורג כרגע מאחור, אך לפי ההערכות זכייה של אנגליה בגביע העולם עשויה לשנות לחלוטין את תמונת המצב ולהפוך גם אותו למועמד מוביל. בריאל מדריד מאמינים כי הישג כזה יהיה בעל משקל מכריע בהצבעות.

במועדון מעריכים כי המשך דרכן של צרפת ואנגליה בטורניר ישפיע באופן ישיר על המרוץ לכדור הזהב. הופעות גדולות של אמבפה או בלינגהאם בשלבי ההכרעה, ובעיקר זכייה במונדיאל, עשויות להפוך אותם לפייבוריטים הברורים לזכייה בפרס האישי היוקרתי ביותר בכדורגל העולמי.