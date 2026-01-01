"נרדים את מסי": הנבואה הנועזת באנגליה

ג'ו קול אמר בביטחון: "ננצח את ארגנטינה, מרגיש את זה בעצמות". נוויל: "הבלמים שלהם נותנים מתנות כל משחק". הפרעוש ושחקני ההרכב לא השתתפו באימון

באנגליה ממשיכים להעלות את מפלס הביטחון לקראת חצי גמר מונדיאל 2026 מול ארגנטינה, שייערך ביום רביעי באטלנטה. המפגש היוקרתי, שיהיה הראשון בקריירה של ליאו מסי מול נבחרת שלושת האריות, מעורר עניין עצום בממלכה, וכעת גם שחקני עבר בכירים מצטרפים לקרב הפסיכולוגי עם הצהרות בוטות.

מי שעמד במרכז הכותרות הוא קשר העבר ג'ו קול, שהביע ביטחון מוחלט בכך שאנגליה תעלה לגמר. במהלך תוכנית של נטפליקס בהשתתפות גארי ליניקר, אלן שירר ומיקה ריצ'רדס, נשאל כיצד ניתן לעצור את מסי והשיב בביטחון: "נצטרך להרדים אותו. אנחנו הולכים להרדים אותו. כן, ב-100 אחוז".

כששאר המשתתפים ניסו לרכך את דבריו והציעו שלא למהר להצהיר הצהרות כאלה לפני המשחק, קול לא חזר בו ואף הכפיל את ההימור: "אני אומר את זה כבר עכשיו, אנחנו נגיע לגמר המונדיאל". ריצ'רדס הוסיף כי אנגליה תצטרך לעבוד קשה מול הארגנטינאים, אותם הגדיר כ"ערמומיים ומנצחים", אך טען שלנבחרת של תומאס טוכל יש יתרון משמעותי במהירות: "יש לנו יותר מדי מהירות בשביל נקודות החוזקה של ארגנטינה. ננצח אותם, אני מרגיש את זה בעצמות".

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גם נוויל עקץ, ארגנטינה הורידה עומסים

האמירות של קול בולטות במיוחד לאור העובדה שבעבר הוא הרבה לשבח את מסי ואף טען כי הוא נמצא כמה דרגות מעל כריסטיאנו רונאלדו. לדבריו, "כריסטיאנו בטח מניח את הראש על הכרית וחושב שהיה רוצה להיות טוב כמו מסי. מסי השיג הכל, הוא היחיד שישן טוב בלילה".

גם גארי נוויל הצטרף לשיח לקראת ההתמודדות, אך בחר להתמקד דווקא בצמד הבלמים של ארגנטינה. "כריסטיאן רומרו וליסנדרו מרטינס נראים כאילו הם מחלקים שער בכל משחק, ואז פתאום הם כובשים, מנצחים בכל כדור גובה ונמצאים בכל מקום. יש משהו שקורה להם כשהם לובשים את החולצה של ארגנטינה", אמר, והוסיף: "אני קורא להם צמד הבלמים הכי טוב-גרוע בעולם. לפעמים הם יוצאי דופן, וברגע הבא עוברים מהנשגב למגוחך".

במקביל, אלופת העולם כבר החלה בהכנות למשחק לאחר הניצחון הדרמטי על שווייץ בהארכה, שהבטיח לה מקום בחצי הגמר ומשחק שמיני בטורניר. המאמן ליונל סקאלוני העניק מנוחה לשחקני ההרכב, ששיחקו יותר מ-120 דקות, ורק המחליפים והשחקנים שנכנסו מהספסל קיימו אימון מלא במתחם האימונים בקנזס סיטי, מה שאומר שמספר 10 לא נטל חלק באימון.

ליאו מסי (IMAGO)

סקאלוני הסביר לאחר המשחק כי "אנחנו צריכים להתאושש, וזה הדבר החשוב ביותר כרגע". ניקולאס גונסאלס, שסובל מכאבים בקרסול שמאל בעקבות תיקול שספג מול שווייץ, התאמן באופן חלקי תחת השגחת הצוות הרפואי לפני שהצטרף לחבריו. החדשות המעודדות מבחינת הארגנטינאים הן שכריסטיאן רומרו ולאנדרו פארדס, שהוחלפו במהלך ההארכה בשל עומס פיזי, אינם סובלים מפציעות משמעותיות, אלא רק מתשישות ומכות קלות.

לפי התכנון, ארגנטינה תמשיך להתאמן בקנזס סיטי עד יום שני, אז תמריא לאטלנטה. ביום שלישי תקיים את האימון המסכם באצטדיון מרצדס-בנץ, ולאחר מכן יופיע סקאלוני למסיבת העיתונאים הרשמית, כשהמטרה ברורה: להעפיל לגמר המונדיאל על חשבון היריבה הוותיקה מאנגליה.