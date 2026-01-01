"הבחור ממד"א ניסה לפתוח וריד ופצע אותי קשה"

חשיפת חקירת קשר טבריה, קלטינס, בפרשת העירויים אסורים: "הייתה לי שלולית במכנס", ההשתלשלות ואמירת החוקר: "שחקנים בליגה מהמרים". התמלול בפנים

פרשת העירויים בעירוני טבריה מגיעה לשלב העדויות ומשרטטת תמונה מדאיגה של רשלנות וחוסר מודעות במתחם האימונים. תמליל חקירתו של שחקן הקבוצה, דוד קלטינס, שנחקר ב-24 ביוני 2026 על ידי חוקר ההתאחדות לכדורגל דין פרגר ממשרד DMI מודיעין עסקי, מציג גרסה פתוחה ויוצאת דופן של האירועים שהתרחשו מיד לאחר אימון השחרור של הקבוצה.

קלטינס הבהיר בחקירתו כי פעל בתום לב מוחלט ומתוך חוסר ידיעה שמדובר לכאורה בעבירה ספורטיבית, אך תיאר סיטואציה רפואית מבוהלת ומדממת במיוחד: "הוא דקר אותי, הסתבך... כולי דם, היה לי פה, באמת הוא עשה לי גרוע". השחקן חשף כי אנשי הקבוצה היו מעורבים בהכוונת השחקנים לחדר, ואף ציין כי איש מד"א שנכח במקום ביקש מהנוכחים במפורש שלא לתעד את המתרחש. מנגד, החוקר פרגר הבהיר לשחקן כי בידי המשרד ראיות מוצקות ועדויות זהות רבות של שחקנים ואנשי צוות.

במהלך החקירה, קלטינס תיאר בפני החוקר כיצד איש מד"א שהובא למתחם האימונים כדי להעניק לשחקנים עירויי נוזלים לאחר אימון שחרור, הסתבך לחלוטין עם הפעולה הכירורגית וגרם לו לדימום קשה.

"הבחור ממד”א פצע אותי קשות, הייתה לי שלולית במכנס"

דוד: "הבחור ממד"א ניסה לפתוח וריד ופצע אותי קשות, הייתה לי שלולית במכנס".

דין: "השפריץ ממש דם על ה..."

דוד: "כולי דם. היה לי פה, באמת הוא עשה לי גרוע. ... שלא יצא לתקשורת".

"פצע אותי קשות". דוד קלטינס (עודד חסין, עירוני דורות טבריה)

דין: "מילה שלי, מה שאני לא אגיד, אם אני אגיד לך שמע, אני לא יכול -... מילה שלי שהדבר הזה לא יצא לתקשורת, בסדר?"

דוד: "כן".

דוד: "הוא דקר אותי, הסתבך... כולי דם, היה לי פה, באמת הוא עשה לי גרוע... בקיצור, זה אחרי שזה קרה, עברו כמה דקות, לא יודע להגיד לך כמה, ואז הוא חיבר אותי ביד השנייה, עם מחט יותר דקה, כי הוא כאילו פחד. המחט הכי דקה, הוא אמר לי, ... שיצא ווריד, הוא היה יותר זהיר. בפעם הראשונה הוא ככה דקר אותי, הסתבך. והוא חיבר אותי עם מחט אחרת".

הבקשה המפורשת של איש מד"א: "לא לצלם"

קלטינס חשף בחקירה כי הנוכחים במקום הבינו שמשהו אינו כשורה, במיוחד לאחר שאיש המקצוע ביקש מהם באופן מפורש שלא לתעד את האירוע במכשירים הסלולריים שלהם. למרות זאת, השחקן הבהיר כי לא קישר זאת לעבירה על חוקי חומרי הסימום בספורט (WADA).

דוד: "באותו השלב, כאילו שהוא אמר כזה, אחר כך, כשהגיעו אנשים – לא לצלם. לא יודע מי".

דין: "מי אמר 'לא לצלם'".

דוד: "הבחור ממד"א".

דין: "הבחור ממד"א אמר לא לצלם".

דוד: "כן. כן. אז כאילו עוד יותר הרגיש לי, כאילו זה בא ממקום של אני ... של הקבוצה, באתי לעזור לכם, אבל אסור לי לעשות מה שאני עושה. כאילו זה לא בא ממקום של אני עושה לכם עבירה ספורטיבית כאילו".

דין: "שהוא גנב את השקיות כאילו או משהו כזה?"

דוד: "משהו כזה. כן. כאילו כדי לעזור לקבוצה, הוא כאילו מסכן את עצמו. אתה מבין? זה היה נקודת התפיסה שלי באותו הרגע".

"אסור לי לעשות מה שאני עושה". דוד קלטינס (עודד חסין, עירוני טבריה)

מעורבות אנשי הצוות: "חשבתי שהוא מסתלבט עליי"

על פי עדותו של קלטינס, השחקנים לא יזמו את קבלת העירויים, אלא הופנו לחדר על ידי אנשי הצוות שטענו כי מדובר בהליך התאוששות לגיטימי המקובל במועדוני פאר באירופה. השחקן הדגיש כי בתחילה כלל לא לקח את הנושא ברצינות.

דוד: "אני כשאני הגעתי הוא היה שם. אני הייתי בשוק. אני הראשון שנכנסתי לחדר... .. ביחד, ואז ... אמר לי, הפיזיותרפיסט שעשיתי מסג' אמר לי הבאנו לכם ... חשבתי שהוא מסתלבט. הלכתי לחדר כושר, עשיתי אופניים ..."

דין: "מתי פעם ראשונה שמעת על האינפוזיות?"

דוד: "אם אני זוכר נכון, אני חשוב שזה היה כבר, ב- כאילו הפיזיו אמר לי. ועוד לא ... לא לקחנו אותו יותר מדי ברצינות".

דוד: "...נכנס המאמן כושר, אמר לי דוד תסיים פה לך תעשה אינפוזיה, תחזיר נוזלים".

דוד: "ראיתי שם את חן סול, הבחור ממד"א. שוב, אני רואה בגדים של מד"א, אפוד, שקיות, הכל ככה נראה לי רפואי כאילו... שאלתי את חן סול, אבל מה, מאיפה הבאת? מה הקשר. הוא אמר לי: תבין מה אנחנו עושים בשבילכם. ראיתי את באיירן מינכן עושים את זה. אז אמרנו שנביא משהו כזה... אז אמרתי כאילו, זה נשמע כאילו משהו לגיטימי לעשות".

תגובת השחקנים האחרים: "בילנקי נכנס, ראה הדם שלי, והלך"

במהלך החקירה מנה החוקר את שמותיהם של שחקנים נוספים שהיו מעורבים או נוכחים בסיטואציה, קלטינס תיאר כיצד חלק מהשחקנים נרתעו מהמראות בחדר.

דין: "אני יודע שבלילנטיס (הכוונה לסטניסלב בילנסקי) לא עשה".

דוד: "בלילניטס נכנס, ראה הדם שלי, והלך".

נרתע מהמראות. דוד קלטינס נוגח (שחר גרוס)

דין: "נכון. אמר להם תראה, אני רוצה לעשות את זה עם ... מחר, מחרתיים ,עוד יומיים".

דוד: "אלירן ראה אותי, והוא כאילו בא וסתלבט כזה, שדיממתי, ואמר דוד תסלח זה אתה הראשון ויש תקלות וזה, והוא צחק. כי עוד אנשים נלחצו שם מהדם, היה לי שלולית במכנס. אחר כך כאילו באו, אני לא זוכר – לדעתי אונגר וחדידה ביחד. כי הם רוב הזמן ביחד. סמבה או איתם או לפני או אחרי, לא יודע".

פצצה בחדר החקירות: "הרבה שחקנים בליגת העל מהמרים"

במהלך דין ודברים על מהות החקירה, הסמכויות של משרד החקירות ושיתוף הפעולה של השחקנים, הטיל החוקר דין פרגר פצצה לחלל החדר וחשף מידע מודיעיני רב על מעורבות רחבה, לדבריו, של שחקנים בליגה הבכירה בעולם ההימורים.

החוקר דין: "הרבה שחקנים בליגת העל מהמרים".

דין: "אני גם מעורב בה. בוא נגיד ככה: תסלח לי. רוב השחקנים, חצי. לא. אני אהיה עדין. הרבה שחקנים בליגת העל מהמרים. יצא ככה. לא משנה. אני יודע, אני יכול לתת לך רשימה בכל קבוצה. אני מודיעינית".

דוד: "כאילו מהמרים משחקים שלהם, או כללית".

דין: "לא משנה. גם וגם וגם וגם. בסדר, יש... משחק שאתה לא יכול למכור אותו".

דוד: "לא. ברור".

דין: "אבל בוא, יש, אני יכול להאשים כש... משהו. אני יכול להאשים בהימורים בלתי חוקיים. יש סעיף כזה".

דוד: "כן".

דין: "גם בתקנון של ההתאחדות אסור. ... כמה חודשים בחוץ".

הלחץ להודות ואיום ההשעיה הכבד מרחף באוויר

החוקר פרגר הבהיר לקלטינס לאורך כל הדרך כי העונשים של הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט (WADA) על סוג כזה של עבירות הם מחמירים ביותר ויכולים להגיע להרחקות ממושכות מהמגרשים, תוך שהוא מציע לו "חבל הצלה" בדמות שיתוף פעולה מלא.

דין: "העונשים של ווואדה יהיו פה חמורים. אמיתי, יהיו פה חמורים... גלעד תובע ה... 6-12-14-26-46 . הם זורקים מספרים".

דוד: "של מה?"

דין: "של חודשים בחוץ. 12 חודש, 24 חודש, הם לא משחקים. אני מבקש ואני רואה מי יושב מולי... תן לי את היכולת לצאת מפה להגיד חברה' הוא עשה, אין בעיה, ובמקרה שלו, אי הידיעה כן פותרת מעונש. אם תרצה שאני אנסה לחתום על זה, אני אחתום לך על זה. תן לי את היכולת להוציא אותך מהסיפור הזה".

דוד: "אני אגיד לך אמיתי, עשיתי המון הרצאות, בחיים לא דיברו איתנו, לא אמרו לנו... בארץ מדברים בעיקר 90% דקסמול קולד, ואוטריבין. כאילו, ל.. את היום יום. אינפוזיה זה פשוט לא ה..."

דוד: "את השחקנים, אני בידיעה... אין לנו מושג. אף אחד לא מסתכן בשביל זה. שתבין כאילו, שזה מטומטם כאילו, כשחקן, הסתכן בשביל זה, כי אתה לא יכול פשוט לדעת, לשתוק, אחרי איזה חצי שעה השתנתי את מה שכאילו נכנס. זה לא משהו ששווה להסתכן בשבילו".

דין: "זה ממקם אותך, חוץ מחדידה, שהוא בבעיה, אבל ממקם אותך ביחד איתו, במצבים ואתם גם האנשים הכי מבוגרים ועם ילד. ממקם אותכם במצב הכי גרוע. אתה עם הזמן הכי גדול בפנים מבחינתי".

דוד: "אבל ב...26 דקות כבר הייתי אחרי מקלחת ואחרי אמבטיית קרח בג'קוזי. אז אני לא יודע".