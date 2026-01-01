מינוי מרגש: דייגו פורלאן הוכרז כמאמן אורוגוואי

אחרי הכישלון במונדיאל, החלוץ האגדי של אתלטיקו מדריד ידריך את הסלסטה לפחות עד חודש מרץ 2027, כשבמקביל הוא ימשיך בתפקידו כמאמן הנבחרת הצעירה

עידן חדש ואף מרגש בנבחרת אורוגוואי. חלוץ העבר האגדי של אתלטיקו מדריד, דייגו פורלאן, מונה רשמית למאמנה של הסלסטה ויחליף בתפקיד את מרסלו ביילסה, שעזב בעקבות הכישלון של הנבחרת במונדיאל.

נשיא התאחדות הכדורגל של אורוגוואי, איגנסיו אלונסו, אישר רשמית את המינוי וציין כי שחקן העבר יחזיק בתפקיד (בשלב זה כמאמן זמני) עד מרץ 2027. ההחלטה שלא להחתימו לטווח ארוך יותר נובעת מהבחירות הקרובות להנהלת ההתאחדות שצפויות להיערך בסוף השנה הנוכחית, כאשר לאחר מכן יוחלט האם להמשיך עם פורלאן או לחפש מאמן קבוע אחר.

זוכה נעל הזהב האירופית פעמיים בעבר ייקח על עצמו אחריות כפולה ומאתגרת במיוחד: הוא ידריך את הנבחרת הבוגרת בשמונה משחקים רשמיים שיתקיימו בספטמבר, אוקטובר ונובמבר וכן במשחקי הידידות שיתקיימו עד מרץ, ובמקביל ישמש גם כמאמן הנבחרת הצעירה (עד גיל 20) שתשתתף באליפות דרום אמריקה בינואר 2027.

לואיס סוארס ודייגו פורלאן. היו ימים בנבחרת אורגוואי (רויטרס)

יוציא את הנבחרת לדרך חדשה?

עבור פורלאן זו תהיה תחנה שלישית בקריירת האימון הצעירה שלו והראשונה ברמת הנבחרות, לאחר שאימן בעבר ב-11 משחקים את פניארול (בשנת 2020) וב-12 משחקים נוספים את אתנאס דה סן קרלוס מהליגה האורוגוואית השנייה (ב-2021). כעת, הוא נכנס לנעליים הגדולות שהותיר ביילסה במטרה להוציא את הנבחרת לדרך חדשה.