מדוע זברב מתעסק בטלפון בזמן גמר ווימבלדון?

חובבי הספורט, שלא מכירים מקרוב את סיפורו של הגרמני, תהו מדוע הטניסאי הגרמני נוגע במכשיר הסלולר שלו במהלך הגמר מול סינר. הסיבה הבריאותית כאן

גמר ווימבלדון שנערך אתמול (ראשון) סיפק טניס איכותי, סרבים יוצאים מן הכלל, כמה נקודות מאוד מרשימות, זוכה מאושר וגם תהייה אחת של חובבי הספורט שראו טרם פתיחת המשחק את אלכסנדר זברב נוגע במשך מספר שניות במכשיר הסלולר שלו.

הרי ידוע שחוקי המשחק לא מאפשרים זאת, אז מדוע הטניסאי הגרמני עשה זאת? ובכן, לאלוף הרולאן גארוס ופיינליסט ווימבלדון, שחתם חודש וחצי אדירים (הטובים בקריירה) יש אישור חריג להיות עם המכשיר על הספסל וזאת בשל היותו בסכרת מסוג 1.

עונד שעון שמודד את רמת הסוכר בדם

לזברב ישנו שעון על פרק כף היד שמודד את רמת הסוכר שלו בדם ושולח את התוצאות ישירות למכשיר הסלולר שלו. כשיש צורך, וצניחות סוכר מן הסתם, הגרמני מזריק לעצמו אינסולין, במה שקורה לרוב בין המערכות או גם בין המשחקונים (בהפסקות, באי זוגי).

כך למעשה ספורטאי על, שבמשך שעות ארוכות נמצא על המגרש, מלבד העייפות, החום ואיבוד הנוזלים צריך להתמודד גם עם עוד מחלה לא פשוטה, ועל כך הוא בהחלט ראוי לשבחים. מוכיח גם לדור הצעיר שאפשר להגיע לטופ העולמי, גם עם מחלת הסכרת.

במשחק עצמו לזברב לא היו תשובות לטניס האדיר של יאניק סינר, שהפך למלך החדש העכשווי עם הנפה שנייה ברציפות בווימבלדון, אך זברב יכול לצאת מעודד אחרי זכייה בפאריס ודרך מרשימה ביותר גם על הדשא של לונדון. מקום שבו הוא היה נכשל בשלבים די מוקדמים כמעט כדרך קבע.