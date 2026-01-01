"מכבי זה לא בניין ברוטשילד. היא שייכת לאוהדים"

אחרי שמצא את עצמו מחוץ למבנה הבעלות, אריק שטילמן עקץ את הבעלים הנוכחיים של הצהובים: "הם לא מוכרים ולא משפצים. רוצים לשמור את זה במשפחה"

אחרי הדרמה הגדולה שהתרחשה בשבוע שעבר במבנה הבעלות של מכבי תל אביב, במה שהשאיר את אריק שטילמן בחוץ, האחרון עקץ הערב (ראשון) את בעלי המועדון הצהוב: "מכבי תל אביב זה לא בניין ברוטשילד. היא שייכת לאוהדים".

שטילמן כתב בחשבון ה-’X’ שלו: “יצא לכם פעם לטייל ברחוב רוטשילד בתל אביב ולראות בניין לשימור, במיקום מדהים, שהוא מוזנח לגמרי והרוס? כששאלתם אנשים למה זה עומד ככה, רוב הפעמים התשובה היא: זה שייך למשפחה מאוד עשירה. זה לא מעניין אותם.

“מכבי תל אביב זה לא בניין ברוטשילד”

שטילמן המשיך והוסיף: “הם לא מוכרים ולא משפצים. רוצים לשמור את זה במשפחה. אז זהו, שמכבי תל אביב זה לא בניין ברוטשילד. היא שייכת לאוהדים ורק לאוהדים”.

כזכור, משפחת רקנאטי רכשה את 29% של משפחת פדרמן ובכך למעשה הסתיים הפרק של משפחת פדרמן במכבי ת”א וכפועל יוצא גם שטילמן, שרכש אחוזים בחלק של משפחת פדרמן עוד קודם לכן, למעשה נותר מחוץ למבנה הבעלות של הדאבליסטית מיד אליהו.