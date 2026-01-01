הההפסד והרגעים הגדולים: הדרך של העתודה

נבחרת ישראל לנשים עד גיל 20 סיימה את דרכה במקום השני וזה הזמן לסכם: מההתאוששות אחרי ספרד, הניצחונות הרצופים, גל רביב וכל השאר. המסע בפנים

נבחרת העתודה נשים של ישראל יכולה להיות גאה בעצמה. למרות ההפסד הערב (ראשון) 79:66 לצרפת בגמר אליפות אירופה, השחקניות של טל נתן הציגו טורניר יוצא דופן וסיימו עם מדליית הכסף והמקום השני ביבשת – הישג שיא לנבחרות הנשים של ישראל.

הדרך להישג ההיסטורי החלה בצורה מאכזבת עם הפסד דרמטי 68:66 לספרד במשחק הפתיחה, אך משם הנבחרת ביצעה מהפך מרשים. במחזור השני גברה ישראל 85:87 על קרואטיה, כשגל רביב סיפקה 26 נקודות והובילה את הקאמבק הראשון של הטורניר. לאחר מכן הגיע ניצחון נוסף, 71:74 על ליטא, כאשר רביב שוב התעלתה עם תצוגת ענק של 35 נקודות.

בשלב שמינית הגמר המשיכה ישראל להרשים עם 79:96 על הונגריה. רביב קלעה 24 נקודות, בעוד מאיה זילברשלג הצטרפה אליה עם 28 נקודות במשחק התקפי נהדר. ברבע הגמר סיפקה הנבחרת את אחד הרגעים הגדולים שלה באליפות, כשחזרה מפיגור דו-ספרתי מול פולין וניצחה בדרך לחצי הגמר, כאשר רביב הציגה משחק שיא אדיר של 37 נקודות.

מאיה זילברשלג (FIBA)

בחצי הגמר ההיסטורי, הראשון אי פעם של נבחרת העתודה נשים, הישראליות המשיכו לחלום. הן הובילו במשך חלקים גדולים מהמשחק מול בלגיה ובסיום חגגו ניצחון 69:78, שהבטיח את המקום בגמר האירופי. בגמר עצמו חיכתה צרפת החזקה, שניצחה 66:79 והותירה את ישראל עם מדליית הכסף.

במרכז המסע המופלא עמדו גל רביב ומאיה זילברשלג. רביב הייתה הכוכבת הגדולה של האליפות עם סדרת הופעות יוצאת דופן, שכללה 26 נקודות מול קרואטיה, 35 מול ליטא, 24 מול הונגריה ו-37 ברבע הגמר מול פולין. לצידה, זילברשלג סיפקה טורניר נהדר משלה והייתה אחת השחקניות המשמעותיות ביותר של ישראל, כולל 28 נקודות בשמינית הגמר מול הונגריה. יחד הן הובילו את החבורה של טל נתן למסע בלתי נשכח, שבסיומו נבחרת ישראל חזרה הביתה עם מדליית כסף היסטורית והרבה מאוד גאווה.