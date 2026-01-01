"יש לנו במה להיות גאות, אנחנו מקום 2 באירופה"

רביב דיברה לאחר ההפסד בגמר ומדליית הכסף: "החלום? להגיע ל-WNBA" המאמן טל נתן: "טורניר לפתנאון". כהן: "הגיע הזמן שכדורסל הנשים יעלה לכותרות"

נבחרת העתודה של ישראל לנשים יכולה להיות גאה בעצמה. למרות ההפסד הערב (ראשון) 79:66 לצרפת בגמר אליפות אירופה, הבחורות של טל נתן עמדו לא רע בכלל מול הצרפתיות החזקות, ויצאו מהטורניר עם המקום השני ומדליית הכסף הסופר יוקרתית – הישג שיא לנבחרות הנשים.

גל רביב, שנבחרה גם לחמישיית הטורניר, דיברה בסיום ולא יכלה לעצור את הדמעות אחרי ההפסד הכואב: “מבאס להפסיד, אבל יש לנו במה להיות גאות. רצינו שזה יסתיים שונה, אבל יש לנו במה להיות גאות, מקום שני באירופה. זאת תוצאה של עבודה קשה, שמחה שהצלחתי להראות את היכולות שלי.

“לא הייתי מצליחה לעשות את זה בלי הנבחרת המדהימה מאחורי, אני פשוט גאה בהן. נבחרת מדהימה, קשה להיפרד מהם, זאת מזכרת לכל החיים. אנחנו ניפגש בנבחרת הבוגרת ונמשיך להביא כבוד לישראל. החלום? להגיע ל-WNBA או ליורוליג, להגיע לנבחרת הבוגרת”.

גל רביב חוגגת שלשה מוצלחת (FIBA)

“כל המדינה מצדיעה לנבחרת על הופעה הירואית”

גם המאמן טל נתן התראיין: “אנחנו מכירים הרבה שנים, זה יוצא מן הכלל. מה שגל רביב עשתה פה זה לפנתאון. אני מלא הערכה, היא הפכה אותנו ליותר טובות, את כולנו. אני אאחל לה את ההצלחה הכי גדולה בעולם, שהיא תביא כבוד לכדורסל הישראלי. אנחנו כואבים כרגע, ההתחלה הייתה לא טובה, היה לנו קשה להגיע למצבי קליעה. הבנות שלנו היו עם המון גאווה וכבוד, וגל בראשם”.

“קודם כל האכזבה של גל ברורה לי על ה-MVP. היא הייתה ה-MVP חד וחלק. אני מלא גאווה ושמח, זה רגע ממש מרגש בשבילי ובשביל הבנות. אנחנו ננסה עוד פעם ולקחת את הזהב. אני שמח שהרבה בנות רואות את המשחק הזה ואולי הרבה ילכו לשחק כדורסל. אני רוצה להודות לכולם, לצוות שלי, לשחקניות ולאיגוד. תודה רבה לכל אוהביי בבית. אנחנו באים מחר לארץ גאים, כי עשינו טורניר שלא היה בכדורסל הנשים.

“סוד הקסם? חבורה נהדרת. הן משקיעות ועובדות כל היום, מהבוקר עד הלילה. יש להן מעטפת והכל, הן צריכות להמשיך להתפתח ולהתקדם, למצות את הפוטנציאל והכישרון. יכול להיות שגם פעם אחת נתמודד יותר טוב עם צרפת, כי עם ספרד התמודדנו נקודה-נקודה. להפסיד לצרפת וספרד אני קונה בכל אליפות עם חמשיה ניצחונות על כל המעצמות.

טל נתן (FIBA)

“היריבות חזקוצת מאוד, קרואטיה, הונגריה, צ’כיה, קשה מאוד. הן גבוהות וחזקות. אבל הבנות הישראליות נהדרות. כל ה-12 בנות נתנו את הכל לאורך כל האליפות ואני גאה בהן, שמח ומודה להן מעומק ליבי.

איילה אורן אמרה: “אין לי מילים, זה מטורף. באנו לגמר ורצינו לנצח, הפסדנו לצרפת והיינו מבואסות כי ידענו שנתנו את הנשמה ונלחמנו, זאת הקבוצה הזאת, אני גאה הכי בעולם. גל פירקה את כל אירופה ועשתה להם בית ספר, היא מדהימה ו-MVP קל. שנים כל הקטע של נבחרות ישראל היה ‘לא לרדת לדרג ב’’, אנחנו באנו והוכחנו שלא משנה מה הגובה והגיל שלנו, אנחנו פירקנו את אירופה, חזרנו מ-20 הפרש ושמנו את הכדורסל הישראלי על המפה. הראנו שעם ישראל חי”.

מאיה זילברשלג: “מאמץ מטורף ופסיכי, כולנו פה התרגשנו. באנו למשחק נגד צרפת בידיעה שאנחנו רוצות לנצח למרות שאנחנו אנדרדוג. באנו באמונה אמיתית שאנחנו יכולות לקחת את התואר. אני גאה שהצלחנו לצאת מהפתיחה הלא טובה, נתנו את הלב והנשמה ואני הכי גאה בעולם להיות חלק מהחבורת לוחמות הזאת. אנחנו הכי שמחות בעולם שאנשים תומכים באנו ורואים אותנו. הרגשנו את הארץ מאחורינו ואנחנו מייצגות את המדינה שלנו בכבוד וגאווה.

מאיה זילברשלג בפעולה (צילום:FIBA( (אחר)

מעיין כהן התראיינה גם כן: “תחושות מעורבות, אומנם הפסדנו אבל עשינו היסטוריה מטורפת, אני הכי גאה בבנות. נלחמנו וניצחנו מעצמות של כדורסל. עבדנו ממש קשה בשביל זה, אנחנו לא נבחרת של שחקנית אחת, כולנו ביחד. 12 בנות שעבדו קשה עם צוות מדהים. אומנם סיימנו בטעם קצת מר אבל מקום שני זה היסטוריה וכיף. כולנו קיבלנו המון אהבה וחום, אני שמחה שכדורסל הנשים סוף סוך עולה לכותרות – הגיע הזמן. מקווה שהבאנו קצת נחת, כיף שאנשים עוקבים ואני מקווה שהחשיפה תעלה”.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, בירך אחרי ההישג: "אני כל כך גאה בנבחרת ישראל שלנו. כל המדינה מצדיעה לנבחרת שלנו על הופעה הירואית שתיזכר עוד שנים רבות. הנבחרת שלנו נתנה את הכל, וזה מבחינתי מסמל את הרוח הישראלית שהביאה הנבחרת לכל משחק. יש לנו הרבה במה להתגאות. אני רוצה להודות לכל צוות הנבחרת, בהובלת המאמן טל נתן, ולכל השחקניות על אליפות היסטורית".