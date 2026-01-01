מגיע לשכונה: ניר ברדע חתם בבני יהודה

הבלם בן ה-30, שלקח חלק בעלייה של הפועל רמת גן לליגת העל בעונה החולפת, יגיע לזהובים. השחקן שיתף לאחר החתימה: "נרגש להיות חלק מהמועדון הזה"

מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב הודיע היום (ראשון) על צירופו של ניר ברדע (30), הבלם המנוסה, שיחזק את הקבוצה משכונת התקווה בעונת 2026/27. ברדע גדל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, ובמהלך הקריירה צבר ניסיון עשיר בארץ ובחו”ל.

הבלם שיחק במדי מ.ס. אשדוד, הפועל חדרה, מכבי בני ריינה בליגת העל, וכן בקבוצות בודפשט הונבד מהונגריה, סבאיל מאזרבייג’ן ושפשי מרומניה. בנוסף, היה חלק מכל נבחרות ישראל הצעירות. בעונה החולפת היה שותף משמעותי להעפלתה של הפועל רמת גן לליגת העל.

השחקן, ניר ברדע, דיבר לאחר החתימה: “אני כל כך שמח להגיע לבני יהודה תל אביב. בעונה החולפת ראיתי מקרוב את הקהל המדהים של המועדון, את האנרגיות והדחיפה הבלתי פוסקת שלו, ואין לי ספק שזה אחד הקהלים המיוחדים בארץ. אני נרגש להיות חלק מהמועדון הזה, ומחכה כבר לעלות למגרש, לתת את כל כולי ולעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה”.