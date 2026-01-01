גדול הטניסאים מנתח ומשבח: המפתח של סינר

אחרי שהפסיד לו בחצי הגמר, ג'וקוביץ' סיפר עד כמה קשה לשחק מול הכוכב האיטלקי, שגם בגמר נתן תצוגת הגשות אדירה: "“יש לו מגוון עצום, איזון מצוין"

יאניק סינר המשיך הערב (ראשון) את הדהירה שלו על הדשא הירוק בווימבלדון עם מייג’ור שני ברציפות בלונדון והחמישי בקריירה. האיטלקי עשה זאת בעזרת טניס מאוד יציב ואיכותי, אך הנדבך המרכזי על הדשא היה כמובן ההגשות המרשימות שלו.

האיטלקי ידע לצאת מכל בור בעזרת ההגשות היעילות שלו, והשאיר את אלכסנדר זברב, שנמצא בשיא הקריירה שלו, פשוט חסר תשובות. המדורג ראשון בעולם אמנם נוצח בטיי-ברייק בסט הראשון, אך מאז שייט לניצחון אחרי קרב לא פשוט מול יריב מצוין, שגם הגיש בצורה אדירה בעצמו ועשה אפגרייד עצום בצד המנטלי שלו (רק 2 דאבל-פולט מול 17 אייסים).

יאניק סינר עם הגביע לו חיכה (רויטרס)

אבל עם כל הכבוד לזברב, סינר הוא הסיפור הגדול, גם הפעם. 15 אייסים, 2 דאבל פולט בלבד, 64% הגשה ראשונה, כשהאיטלקי לקח 80% מהנקודות בהן ההגשה הראשונה שלו נכנסה (המון) ו-65% מהשנייה. הסרב הראשון הממוצע של סינר היה 201 קמ”ש, והשני 156 קמ”ש, אבל עם לא מעט יעילות.

“יש לו מגוון עצום, איזון מצוין”

גם נובאק ג’וקוביץ’ שנוצח מול סינר בחצי הגמר שיבח בענק: “אי אפשר באמת לתקוף את ההגשה הראשונה שלו. אפשר לנסות לקרוא אותה, לחסום אותה, לחתוך את ההחזרה ולהכניס את הכדור למגרש, אבל זו הגשה מאוד לא צפויה. יש לו מגוון עצום, איזון מצוין, והוא משתמש בכל האפשרויות שיש לו”.

ג’וקוביץ’ הוסיף כי אחד היתרונות הגדולים של סינר הוא האופן שבו הוא מנצל את הנתונים הפיזיים שלו: “הוא משתמש בגובה שלו בצורה יוצאת מן הכלל. גם ההגשה השנייה שלו עמוקה מאוד בתוך תיבת ההגשה, עם הרבה סיבוב, והוא כמעט שלא עושה טעויות כפולות”.

יאניק סינר (רויטרס)

הסרבי הדגיש שגם אחרי ההגשה עצמה, סינר ממשיך להכתיב את הנקודה: “הוא מאוד יציב, ומגבה את ההגשה עם חבטת המשך אגרסיבית. אם ההחזרה שלך קצרה, אתה מיד מוצא את עצמך בעמדת מגננה”. לסיום סיכם ג’וקוביץ’: “ממש, ממש קשה לשחק מולו, במיוחד כשהוא מגיש”.