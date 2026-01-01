0:5 מוחץ לנתניה במחנה האימון, אבוחצירה כבש צמד

היהלומים פתחו את מחנה האימון ברגל ימין עם תבוסה מול קרקוביה, החלוץ בן ה-16 עלה מהספסל, כבש פעמיים וסחט פנדל. הופעת בכורה לסילבה בין הקורות

מכבי נתניה פתחה הערב (ראשון) ברגל ימין את משחקי ההכנה שלה במחנה האימון עם ניצחון 0:5 על קבוצה מעורבת משחקני נוער ובוגרים של קרקוביה מהליגה הפולנית הראשונה.

ירין אבוחצירה בן ה-16 ממשיך להיות התגלית של היהלומים עד כה וכפי שפרסמנו, הוא צפוי להשתלב העונה בקבוצת הבוגרים. הערב, לאחר שנכנס כמחליף, הוא כבש צמד ואף סחט פנדל. עוז בילו, באסם זערורה ומתיאוס דאבו כבשו גם הם כאשר השוער הפורטוגלי סמואל סילבה ערך בכורה בין הקורות של נתניה.

בינתיים, פתחו הבוקר את מכירת המנויים לעונה הקרובה, כאשר בניגוד למספר קבוצות שהעלו את המחירים, היהלומים שמרו על אותם המחירים ואף מעניקים הנחות לאנשי כוחות הביטחון. בנתניה השיקו את המכירה עם סרטון מיוחד בו משתתפים אגדות העבר של המועדון – עודד מכנס, מוטלה שפיגלר, דוד לביא ובני לם.