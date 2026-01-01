סאות'המפטון מתגמלת את המתמחה מפרשת "ספייגייט"

למרות שהמועדון הורחק מפלייאוף העלייה לפרמייר ליג בעקבות פרשת הריגול, וויל סולט בן ה-23, שטען כי רק מילא הוראות, קיבל תפקיד קבוע במחלקת הנוער

סאות'המפטון החליטה להעניק תפקיד קבוע לוויל סולט, המתמחה הצעיר שנקלע למרכזה של פרשת "ספייגייט" שטלטלה את המועדון בחודשים האחרונים והובילה להרחקתו מפלייאוף העלייה לצ'מפיונשיפ.

סולט בן ה-23 התפרסם לאחר שנתפס מתעד את אימון היריבה מידלסברו לקראת משחק חצי גמר הפלייאוף. בעקבות חשיפת הפרשה התנהלה חקירה של ה-EFL, שבסיומה הורחקה סאות'המפטון מהמשך המשחקים בעקבות פעולות הריגול שביצעה.

במהלך הדיונים טען סולט כי לא הייתה לו אפשרות לסרב למשימה וכי פעל בהתאם להוראות שקיבל מאנשי הצוות המקצועי שמעליו. עדותו עוררה לא מעט אהדה, כאשר רבים ראו בו עובד זוטר שנקלע לסיטואציה שנכפתה עליו.

דניאל פרץ, הפרשה עלתה לקבוצה בהדחה מהפלייאוף (IMAGO)

יקבל תפקיד קבוע

כעת, לפי דיווח ב"דיילי מייל", המועדון החליט להשאירו במערכת והציע לו תפקיד קבוע באקדמיה של סאות'המפטון, צעד המעיד כי במועדון אינם רואים בו את האחראי לפרשה.

בחודש מאי נחשפו הנימוקים המלאים לדחיית הערעור שהגישה סאות'המפטון על עונשה. מהמסמכים עלה כי המאמן טונדה אקרט היה מעורב בפרשה באופן משמעותי, ואף נחשפו ניסיונות של המועדון לטייח את פעולות הריגול, שלא הסתכמו רק במעקב אחר מידלסברו.

בין היתר נחשפו הודעות וואטסאפ שהושגו במסגרת חקירת ה-EFL, ובהן נכתב לסולט לאחר משימת ריגול על אוקספורד יונייטד בדצמבר: "אגדה, המאמן אהב את זה", מסר שהמחיש כי פעולותיו זכו לעידוד מצד אנשי המועדון.

טונדה אקרט מתדרך (IMAGO)

טונדה אקרט ספג את האשמה

הפרשה הציבה את אקרט תחת לחץ כבד, אך בעלי סאות'המפטון, דראגן שולאק, החליט להשאירו בתפקיד. זמן קצר לאחר מכן פרסם המאמן סרטון התנצלות חריג באורך שמונה דקות, שבו לקח אחריות מלאה על האירועים.

"אני רוצה להתנצל בפני אוהדי סאות'המפטון", אמר אקרט. "זה לא יהיה מושלם, אבל אנסה להיות כן וברור ככל האפשר. כמאמן הראשי אני אחראי לכל מה שקרה במועדון הזה, לכל מה שקרה בצוות המקצועי שלי. האחריות היא שלי".