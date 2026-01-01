איברהימה קונאטה הגיב לדברים של לאמין ימאל

אחרי שהספרדי טען כי "אם מישהו צריך לפחד, זה הם" בהקשר המשחק מול צרפת, בלם ריאל הגיב לו: "חשוב לא ליפול למלכודות האלו". וגם: המעבר לבלאנקוס

איברהימה קונאטה התייצב היום (ראשון) למסיבת העיתונאים של נבחרת צרפת בבוסטון לקראת חצי גמר מונדיאל 2026 מול ספרד, והתייחס לראשונה לדבריו של לאמין ימאל, שטען כי “אם מישהו צריך לפחד, זה הם”. בלם הטריקולור הבהיר כי הנבחרת הצרפתית מגיעה למשחק ללא חשש: “לא, בכנות, אנחנו לא שמים לב לכל מה שאומרים על המשחק.

“אנחנו לא צריכים לפחד מאף אחד. הדבר החשוב הוא לשמור על הענווה שבה התחלנו את התחרות ולא ליפול למלכודות כאלה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אנחנו נתכונן למשחק בצורה הטובה ביותר, ואני מקווה שכשהוא יסתיים, התוצאה תהיה לטובתנו”.

קונאטה החמיא ליריבה והבהיר שהאיום הספרדי אינו מסתכם רק בימאל: “למען האמת, אנחנו לא חושבים רק עליו. ספרד היא נבחרת יוצאת דופן עם הרבה שחקנים מצטיינים. המטרה היא לא להתמקד בשחקן אחד, כי כל הנבחרת יכולה לפגוע בך. זה לא רק לאמין, זו כל ספרד”.

לאמין ימאל (IMAGO)

ההפסד מול ספרד והמעבר לריאל מדריד

הבלם התייחס גם להפסד האחרון של צרפת לספרדים והוסיף: “לא נשקר, זה היה משחק קשה מאוד. אבל באותו יום שיחקו בהגנה שחקנים שלא הייתה ביניהם כמעט כימיה, זו הייתה הפעם הראשונה שכולנו שיחקנו יחד. אני חושב שאם הסיטואציה הייתה שונה, המשחק לא היה מתפתח באותו אופן”.

מעבר לקרב המסקרן מול ספרד, קונאטה דיבר גם לראשונה מאז שחתימתו בריאל מדריד הפכה לרשמית: “זה המועדון הגדול ביותר בהיסטוריה. זה מועדון יוצא דופן, ועבורי זה חלום. אבל עד שאתה באמת לובש את החולצה הזאת, אתה לא חושב שאתה באמת מבין מה זה אומר”.

לסיום, הבלם שיבח את הרוח הקבוצתית של צרפת: “כולם מדברים על ארבעת שחקני ההתקפה שלנו, אבל הכול מתחיל במאמץ הקולקטיבי. הקשרים, המגנים, מייק מניאן והשחקנים שעולים מהספסל – מה שהקבוצה הזו עושה הוא פשוט יוצא דופן”.