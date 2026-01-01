ללא סרדל: הפועל חיפה יוצאת למחנה האימונים

האדומים ימריאו הלילה לבולגריה, שם יקיימו שני משחקי הכנה. שיאן ההופעות של המועדון נותר מחוץ לסגל, ובקבוצה עדיין מחפשים קשר ושחקן התקפה נוסף

הפועל חיפה תמריא הלילה למחנה אימונים בבולגריה, בעיר בנסקו עד ה-20 ביולי, במהלכו תקיים משחקי הכנה מול טאוטה מליגת העל האלבנית (15 ביולי) וארקדאג אלופת טורקמניסטאן (18 ביולי). הקבוצה יוצאת ללא אחד השחקנים הכי משמעותיים שלה בשנים האחרונות, לירן סרדל שטרם הגיע להסדר מול יואב כץ.

סרדל הוא שיאן ההופעות של הקבוצה עם 388 הופעות בכל המסגרות. סרדל שחגג אתמול 32, משחק בהפועל חיפה מגיל 18 והיעדרותו מהמחנה תהיה ללא מעט שחקנים מוזרה, שכן מדובר בשחקן שמזוהה יותר מכל אחד עם האדום של הפועל חיפה. שחקן בית נוסף אבל הרבה יותר צעיר שלא ממריא אחרי שגם הוא לא האריך חוזה הוא הקיצוני איתי בוגנים.

במועדון ממשיכים לחפש שחקני התקפה

בסגל שיוצא ניתן לראות את שחקני הרכש החדשים אריאל מנדי, נועם כהן, והיב חביבאללה, טל נעים, סאלי פחימה, איתי זפרני ושיק קייטה. בקבוצה מצפים ושואפים להמשיך ולהתחזק בעוד מספר עמדות בחלק הקדמי, קשר עושה משחק ושחקן כנף שיכול לשחק גם את עמדת החלוץ ויהווה אלטרנטיבה לאלון תורג'מן שלא יוכל לסחוב את כל הקבוצה לאורך כל העונה.