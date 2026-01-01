דניאלה מוניץ זכתה בארד בגביע בעולם בהתעמלות

המתעמלת רשמה תרגיל אלות נהדר בגמר שהתקיים במילאנו, וסיימה שלישית ועם מדלייה יוקרתית. אלונה טל פרנקו פספסה את הפודיום בתרגיל האלות והחישוק

דניאלה מוניץ זכתה הערב (ראשון) במדליית הארד בגמר תרגיל האלות בתחרות גביע העולם בהתעמלות אמנותית במילאנו. המתעמלת האמנותית סיימה במקום השלישי על הפודיום, ופספסה עוד מדליה בגמר אחר.

מוניץ סיימה במקום השלישי בגמר האלות עם ציון נהדר של 30.150 נקודות. בגמר החישוק בו התחרתה מוקדם יותר היא סיימה רביעית עם ציון של 29.000 ובגמר הסרט סיימה חמישית עם 27.800.

דניאלה מוניץ (איגוד ההתעמלות)

אלונה טל פרנקו, שהעפילה לשני גמרים בתחרות האישית במילאנו, סיימה חמישית באלות עם 28.950 נקודות ושישית בחישוק עם 28.400 נקודות, כך שפספסה הופעה על הפודיום. בהמשך תתחרה נבחרת ההתעמלות האמנותית של איילת זוסמן בגמר התרגיל המשולב.