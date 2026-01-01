תפתחו את היומנים: התאריך בו מדר יפגוש את הפועל

הגארד החדש של מכבי ת"א ישחק נגד האקסית כבר ב-17.9, כשהצהובים יפתחו את העונה החדשה בדרבי לוהט מול החבורה של איטודיס במסגרת הסופרקאפ החברתי

העונה החדשה תיפתח עם אחד המשחקים המסקרנים ביותר שניתן היה לבקש. הדאבליסטית, מכבי תל אביב, תפגוש את סגנית האלופה, הפועל תל אביב, למשחק הסופרקאפ בקרב על התואר הראשון של עונת 2026/27.

כל העיניים יהיו נשואות לים מדר, שיפגוש לראשונה את האדומים מאז המעבר המתוקשר למכבי. אחרי שנים באדום ואחד המעברים המדוברים של הקיץ, יעלה מדר לפרקט מול המועדון שבו גדל, במשחק שכבר עכשיו מבטיח להיות אחד מרגעי השיא של פתיחת העונה.

זה יהיה גם המפגש הראשון בין שתי היריבות העירוניות מאז סדרת גמר הפלייאוף בעונה שעברה, שהסתיימה בזכייתה של מכבי ת״א באליפות, והראשון לאחר קיץ סוער של שינויים משמעותיים בסגליהן של שתי הקבוצות. משחק הסופרקאפ ״הסופר החברתי״ מבית ההסתדרות, ייערך ביום חמישי, 17 בספטמבר 2026, בשעה 20:55, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב.

ג'ימי קלארק וים מדר. בקרוב ביחד (רועי כפיר)

”המשחק יפגיש את שתי הקבוצות הטובות ביותר”

ארי שטינברג, יו"ר ליגת ווינר סל, אמר: "הסופרקאפ שנוסד בעונה שעברה הוא אירוע פתיחת העונה המרכזי של הכדורסל הישראלי. המשחק השנה מפגיש את שתי הקבוצות הטובות ביותר של העונה שעברה, עם יריבות גדולה, עניין מקצועי עצום וסיפור מרתק סביב המפגש הראשון של ים מדר מול קבוצתו לשעבר. אנו מודים להסתדרות ול'סופר החברתי' על השותפות החשובה ומזמינים את כל אוהדי הכדורסל להגיע, ליהנות מחוויית כדורסל איכותית ולפתוח יחד איתנו את עונת 2026/27".

דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות, דיבר גם הוא: "הסופרקאפ החברתי כבר הפך ליריית הפתיחה המרגשת של עונת הכדורסל, ואנחנו שמחים להוביל את המהלך הזה גם השנה. הדרבי התל אביבי מבטיח חוויה ספורטיבית אדירה, והמטרה שלנו בהסתדרות ובסופר החברתי היא להבטיח שהחוויה הזו תישאר נגישה לכל אוהד ומשפחה בישראל. הספורט הוא גשר שמחבר בין אנשים, וזו בדיוק המהות של העשייה החברתית שלנו".