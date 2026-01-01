נבחרת ישראל בכדורעף נפגשה עם מיקי זוהר

אחרי הזכייה ההיסטורית בארד באליפות אירופה עד גיל 22, הבחורים של נועם כץ הגיעו למפגש הוקרה עם שר הספורט: "ההצלחה שלכם ממלאת אותנו בגאווה"

לאחר הזכייה המרגשת וההיסטורית במדליית הארד באליפות אירופה, היום (ראשון) הגיעה נבחרת ישראל עד גיל 22 למפגש הוקרה מיוחד עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. במפגש החגיגי לקחו חלק יו"ר איגוד הכדורעף רינה דור, מנכ"ל האיגוד זוהר בר נצר, שחקני הנבחרת ואנשי הצוות המקצועי: המאמן נועם כץ, עוזר המאמן עומר מרשנסקי ומנהל הנבחרת, שוקי פרנקל.



שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הביע הערכה אדירה להישג ואמר: "ענף הכדורעף תופס מקום מרכזי בספורט הישראלי, והשאיפה שלנו היא להפוך אותו למעצמה מובילה - הן באולמות והן בחופים. יש סביב הענף הזה עניין אדיר, תשוקה וקהל נהדר שמגיע למגרשים, וזה מרחיב את הלב לראות את ההתקדמות הזו.



“אתם דור העתיד שלנו. ההצלחה היוצאת מן הכלל שלכם ממלאת אותנו בגאווה עצומה ומעניקה לי הרבה מאוד תקווה לקראת הפסגות הגבוהות ביותר בעולם. מקצוענות בספורט דורשת טוטאליות - לקום בבוקר, לחיות ולנשום את המגרש מבוקר עד ערב. הדרך שלכם מוכיחה שכשעובדים קשה, השמיים הם הגבול, ובסופו של דבר, ההישג שלכם הוא גאווה אדירה לכל עם ישראל".

נבחרת ישראל בכדורעף עד גיל 22 (אחר)

יו"ר איגוד הכדורעף, רינה דור, בירכה ואמרה: "אני מודה לשר הספורט ולמשרד הספורט על ההכרה, ההוקרה והתמיכה המתמשכת בנבחרת הצעירה שלנו. המפגש הזה מבטא אמון בדור העתיד של הכדורעף הישראלי ומעניק לשחקנים רוח גבית להמשיך לחלום, לעבוד קשה ולהביא עוד הישגים למדינת ישראל. תודה גדולה למאמן ולכל הצוות המקצועי והמנהלתי, שליוו את השחקנים במסירות, במקצועיות ובאמונה לאורך כל הדרך. ההישג הזה הוא תוצאה של עבודה משותפת, התמדה ומחויבות של כולם”.