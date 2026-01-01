ליגת האלופות: מ.ס רמלה - נערים ב'

אלופת מחוז דן זכתה למאבק מאתגר מצד יריבותיה, אך לבסוף חגגה בגדול. המאמן, שי חג'ג', שימשיך עם הקבוצה בעונה הבאה: "המטרה לבנות את עצמנו נכון"

פינת “ליגת האלופות” - הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות רשמית בשנתוני הנוער והנערים, מאירה היום על קבוצת נערים ב’ של מ.ס רמלה - אלופת מחוז דן, שניהלה מאבק צמוד ומרתק מול ארבע קבוצות: מ.כ מזכרת בתיה, מכבי רחובות ומכבי השקמה חן ר”ג. עצם העובדה, שקבוצה שהבקיעה קרוב למאה שערי ליגה ב-23 משחקים הבטיחה את זכייתה באליפות רק במחזור האחרון של העונה, מסבירה עד כמה ליגת דן הייתה מסקרנת ומיוחדת מבחינת התרחשויות.

עוד נתון, שימחיש עד כמה הליגה הייתה צמודה בעונה האחרונה: בטבלת הסיום של הסיבוב הראשון נקודה אחת בלבד הפרידה בין המוליכה, מכבי השקמה חן, לארבע הדולקות אחריה, ששמן הוזכר בשורות הקודמות. למחזור הסיום של העונה הגיעו שתי קבוצות עם סיכוי לזכייה באליפות: מ.ס רמלה ומ.כ מזכרת בתיה, כשלרמלה יתרון של שתי נקודות.

השתיים שיחקו במקביל ברדיוס קרוב, רמלה אירחה בביתה את מכבי רחובות, מזכרת בתיה התארחה אצל מכבי באר יעקב. כל אחת מהקבוצות ניצחה בתוצאה 0:3 - וברמלה חגגו בסיום זכייה באליפות והעפלה היסטורית לליגה הלאומית, שמצטרפת להישג זהה שעשתה קבוצת נערים ג’ בהדרכתו של חלוץ העבר, שי אבוקסיס. הישג מרשים למחלקת הנוער המנוהלת על ידי רפי דרעי והמנהל המקצועי, אייל בן עמי - מגן שמאלי וקשר מצטיין בעבר בקבוצות ליגת העל, בראשן קבוצת האם, הפועל ת”א.

המאמנים שהובילו לאליפויות חוגגים עם ראשי המחלקה (באדיבות המועדון)

מ.ס רמלה סיימה את העונה עם מאזן העומד על 19 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, המקנים לה כ-85.5 אחוזי הצלחה. הקבוצה סיימה את העונה עם 97 הבקעות - המאזן השלישי בטיבו בליגה. עילאי טייב - ששיחק לסירוגין בקבוצת נערים ג’ שזכתה באליפות גם היא, סיים את העונה כמלך השערים של הקבוצה עם 18 הבקעות, אילאי נחמני סיים כסגן מלך השערים עם 16 שערים. הגנת הקבוצה ספגה 23 שערים - המאזן השלישי בטיבו בליגה.

ראויים לציון שחקנים, ששיחקו בקבוצות נוספות במחלקה במהלך העונה הזו: השוער רן בורגנה - שעמו פרסמנו ראיון במהלך העונה, לאחר ששיחק בשבוע אחד בקבוצת הנוער, קבוצת נערים ב’ ונערים א’, המגן הימני ליעד מורד - ששיחק לסירוגין בקבוצת נערים א’ והבלם רון הוק - שרשם 17 הופעות במדי קבוצת נערים ב’, לצד 28 הופעות בקבוצת נערים ג’ - בשורותיה כבש חמישה שערים.

השוער רן בורגנה (גיא מולא)

המפתח להצלחה – אמונה

שי חג'ג', מאמן הקבוצה, שאימן גם את קבוצת נערים א’, שם את הדגשים לסיבות להצלחת הקבוצה: “אני חושב שהמילה שמסכמת את העונה הזאת היא אמונה. עליות ליגה לא בונים רק עם שחקנים טובים, אלא קודם כול עם אנשים טובים שמאמינים בדרך. במהלך הסיבוב הראשון התמודדנו עם אתגר לא פשוט, כשמספר שחקנים עזבו את הקבוצה. זה גיל מאתגר, חלק מהשחקנים מתחילים לעבוד, יוצאים יותר עם חברים וסדרי העדיפויות משתנים. במקום לחפש תירוצים, בחרנו להמשיך להאמין בדרך שלנו”.

מאמן האלופה, שי חג'ג' (פרטי)

אין הרבה קבוצות, ששילבו שחקנים משנתון צעיר ושלחו שחקנים לתגבר שנתונים גבוהים יותר, כמו הקבוצה שלכם. מה עומד מאחורי זה?

”במהלך העונה נשארנו עם שמונה שחקנים בלבד משנתון 2009 והחלטנו לשלב שחקנים מנערים ב’ משנתון 2010. בנוסף, שילבנו גם את עילאי טייב, שחקן משנתון 2011. זה ממש לא מובן מאליו ששחקן צעיר בשנתיים משחק באופן קבוע בנערים א’, אבל הוא הוכיח שיש לו את האיכות, האישיות והבגרות לעשות את זה. מהרגע הראשון היה לי חשוב שלא יהיו “צעירים” ו”וותיקים”, אלא קבוצה אחת ומשפחה אחת. השחקנים הוותיקים חיבקו את הצעירים, והצעירים החזירו במנהיגות, במחויבות ובעבודה קשה. החיבור בין השנתונים היה אחד המפתחות הגדולים להצלחה שלנו”.

הבנייה מעבר לכדורגל

על מה שמת דגש בבניית הקבוצה ובהתנהלות היומיומית שלה?

”מעבר לצד המקצועי, היה לי חשוב לבנות קודם כול בני אדם. משמעת, כבוד, מחויבות, אחריות ועבודה קשה היו הבסיס של הקבוצה. אמרתי לשחקנים מהיום הראשון שלא משנה איזה שנתון אתה, מי שיתמיד ויוכיח את עצמו, ישחק. כולם קיבלו הזדמנות שווה, והם החזירו על האמון הזה לאורך כל העונה. מעבר לאימונים, היה לי חשוב לחזק גם את הצד הערכי והרוחני. בכל ראש חודש קיימנו שיעור תורה משותף.

שחקני נערים ב' רמלה בשיעור תורה (באדיבות המועדון)

“אלו היו רגעים שחיזקו את האמונה, את הערכים ואת תחושת ה’ביחד’. דיברנו על אחריות, כבוד, התמדה ודרך ארץ. אני מאמין שכדורגל הוא הרבה מעבר למה שקורה על המגרש, ואני בטוח שגם למפגשים האלה היה חלק משמעותי בגיבוש המיוחד שנוצר בקבוצה. באימונים עצמם דרשנו אינטנסיביות גבוהה, מחויבות ומשמעת, אבל לצד זה גם הרבה שיחות אישיות, תמיכה ואמונה בכל שחקן. כשהשחקן מרגיש שמאמינים בו, הוא מסוגל להגיע הרבה מעבר למה שהוא חושב”.

איך התנהלתם בתקופת פגרת המלחמה ובתקופת החזרה לליגה?

”זו הייתה תקופה לא פשוטה עבור כולם, אבל מהרגע הראשון היה לי ברור שאסור לנו לאבד את המסגרת ואת החיבור בינינו. בתקופה שבה לא קיבלנו אישור להתאמן במגרש, קיימנו אימוני כוח ואימונים ארוביים דרך ה’זום’. דאגנו שכל שחקן יהיה מצויד בציוד הנדרש, כדי שנוכל למקסם כל אימון גם כשהוא מתאמן מהבית.

“ברגע שהתאפשר לחזור למגרש, חזרנו לעבוד בכל הכוח. קיימנו גם אימוני בוקר, וגם כשנשמעה אזעקה עצרנו, נכנסנו למרחב המוגן, וכשהיה אפשר חזרנו מיד להמשיך את האימון. אף אחד לא חיפש תירוצים ולא ויתר לעצמו לרגע. אני גאה מאוד בשחקנים שלי. הם גילו בגרות, אחריות, משמעת ואופי יוצא דופן. דווקא התקופה הזאת חיזקה אותנו כקבוצה, לימדה אותנו להעריך כל אימון וכל רגע ביחד, ואני מאמין שגם היא הייתה חלק משמעותי בדרך שהובילה אותנו לעלייה.

שחקני מ.ס רמלה נערים ב' (באדיבות המועדון)

בעונה הבאה אתה ממשיך עם הקבוצה בליגה הארצית של נערים א’. איך אמורה להיראות הקבוצה? לאן תכוונו?

“לפני מספר ימים חתמתי על חוזה לעונה נוספת במ.ס רמלה. אני גאה ונרגש להמשיך במועדון שהפך עבורי לבית. אני רוצה להודות לרפי דרעי, מנהל מחלקת הנוער, ולאייל בן עמי, המנהל המקצועי, על האמון, הגיבוי והדרך המשותפת. כשנותנים למאמן שקט לעבוד ואמונה בדרך שלו, אפשר להגיע להישגים.

“הליגה הארצית היא אתגר גדול יותר, ואנחנו מכבדים כל קבוצה וכל מועדון. המטרה הראשונה שלנו תהיה לבנות את עצמנו נכון בתקופת טרום העונה, להגיע חזקים יותר מבחינה גופנית, מקצועית ומנטלית, ליצור חיבור בין כל השחקנים ולהגיע לפתיחת העונה עם אמונה מלאה שאנחנו מסוגלים להתמודד מול כל יריבה”.

אין הרבה קבוצות שחגגו עם ראש העיר. אתם כן, זה לא מובן מאליו.

”אכן כך. תודה מיוחדת לראש העיר מיכאל וידל ולמנהל אגף הספורט אורן רוזנברג, שתמיד היו שם עבור מחלקת הנוער. הרגשנו את ההתעניינות, התמיכה והרצון האמיתי לקדם את הכדורגל בעיר. בכל פעם שנזקקנו לעזרה, ידענו שיש מי שמקשיב ופועל כדי לתת את המענה הטוב ביותר, ועל כך מגיעה להם הערכה גדולה”.

שחקני נערים ב' רמלה חוגגים עם ראש העיר מיכאל וידל (באדיבות המועדון)

המטרה הבאה – הליגה הלאומית

אתה בונה על ערך מוסף, כתוצאה מהקפצת השחקנים במהלך העונה לשנתון נערים א’?

”אני אדם שמאמין שצריך תמיד לכוון הכי גבוה. המטרה האישית שלי היא לעשות את המקסימום כדי לנסות ולהוביל את מ.ס רמלה לליגה הלאומית. אני יודע שזה יהיה אתגר גדול, אבל אני גם יודע שכאשר עובדים קשה, נשארים צנועים ומאמינים בדרך שום דבר אינו בלתי אפשרי. העונה הוכחנו את זה. במהלך העונה בנערים א’ היו מי שהרימו גבה כששילבנו שחקנים צעירים משנתון 2010, ואפילו את עילאי טייב משנתון 2011.

“אנחנו האמנו בהם, והם האמינו בעצמם. זה הוכיח שכאשר יש מחויבות, דרך משותפת ואמונה אמיתית, אפשר להשיג דברים גדולים. אני מזכיר לעצמי ולשחקנים שגם בכדורגל העולמי ראינו לא פעם שקבוצות ונבחרות שלא סומנו כפייבוריטיות הגיעו רחוק בזכות הלב, האמונה, המשמעת והרוח הקבוצתית. זה בדיוק ה-DNA שאני רוצה לראות גם במ.ס רמלה. בהזדמנות זו, אני מזמין שחקנים איכותיים, רעבים ומחויבים, שמאמינים בעבודה קשה ורוצים להתפתח מקצועית ואישית, להצטרף למשפחת מ.ס רמלה לקראת עונת המשחקים הקרובה”.

למי תודה ולמי ברכה?

”תודה להנהלת המועדון, להורים שנתנו בנו אמון וליוו אותנו לאורך כל הדרך, ובעיקר לשחקנים שלי. הם נתנו את הלב בכל אימון ובכל משחק, האמינו בדרך גם ברגעים הקשים ולא ויתרו לרגע. אני רוצה להודות מכל הלב לכל מי שהיה שותף למסע המיוחד הזה. תודה לרפי דרעי, מנהל מחלקת הנוער, ולאייל בן עמי, המנהל המקצועי, על האמון, הליווי, הגיבוי והשקט לעבוד לאורך כל העונה. התמיכה שלכם הייתה משמעותית מאוד עבורי.

“תודה למיקי, מאמן השוערים, על העבודה המקצועית, המסירות וההשקעה. העלייה הזאת היא לא הישג של אדם אחד. היא תוצאה של אמונה, עבודה קשה, מחויבות, ערכים ומשפחה אחת גדולה. אני גאה בכל אחד ואחת שהיו חלק מהמסע הזה, ובעזרת השם נעשה הכול כדי להמשיך ולהצעיד את מ.ס רמלה קדימה”.