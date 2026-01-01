הפועל פ״ת פתחה את מחנה האימונים, דגני הצטרף

הקבוצה נחתה הבוקר בפראבץ שבבולגריה לקראת פתיחת ההכנות לעונה הקרובה. וגם: "מבנה" תמשיך כספונסר הראשי, כשבמועדון עדיין מחפשים עוד שחקני חיזוק

צ'אפיוקה סונגה, בוני אמיין ואלכס מוסונדה, הם הזרים שהצטרפו כרגע, כאשר קארים קימבידי, שעבר תאונת דרכים בדרכו למשחק האימון עם הפועל ראשל"צ, יצטרף בימים הקרובים. מי שעוד עתיד להגיע, הוא שחקן ההתקפה קליי, שעדיין צריך לסדר מספר דברים בירוקרטיים בדרכונו בפורטוגל.

לאור הסגל הקצר עדיין, המאמן עומר פרץ צירף מספר נבחנים ביניהם הבלם עומר קורסיה, המגן מג'ד דחלה ושחקן ההתקפה יהלי שאבו, שבלט בעונה שעברה בעירוני מודיעין. בפ"ת עדיין רוצים לצרף לפחות עוד ארבעה שחקנים לסגל: בלם זר נוסף, קשר אמצע, חלוץ ושחקן כנף ישראלי.

בינתיים, במועדון הודיעו שקבוצת "מבנה" תמשיך לעונה רביעית ברציפות כספונסר הראשי של המועדון. "השותפות בין הצדדים, היא הרבה מעבר להסכם חסות. לאורך השנים האחרונות הובילו המועדון וקבוצת מבנה שיתופי פעולה משמעותיים במגוון תחומים, עם דגש מיוחד על המיזמים הקהילתיים, מתוך תפיסה וחזון משותפים, שלפיה מועדון כדורגל הוא הרבה מעבר למה שקורה על כר הדשא", נמסר בהודעה.

עומר פרץ (עמרי שטיין)

״גאים להמשיך ביחד״

טים פלוטקין, מנכ"ל הפועל 'מבנה' פתח-תקוה: "המשך השותפות עם קבוצת מבנה הוא הרבה יותר מהארכת הסכם. בעונות האחרונות נבנתה בינינו מערכת יחסים המבוססת על אמון, ערכים משותפים ורצון אמיתי להשפיע - על המועדון, על הקהילה ועל דור העתיד. אנחנו גאים להמשיך יחד את הדרך ומודים לקבוצת מבנה ולעומד בראשה, עוזי לוי, על האמון והתמיכה המתמשכים".

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה: "קבוצת מבנה גאה להיות נותנת החסות הראשית למועדון הכדורגל הפועל 'מבנה' פתח-תקוה, מועדון אוהדים המושתת על ערכים של עשייה חברתית, חיבור עמוק לקהילה ומצוינות ספורטיבית. אנו מאחלים למועדון, לצוות המקצועי, לשחקנים ולקהל האוהדים שנה מוצלחת מלאה בהישגים ורגעים של גאווה. "לספורט יש היכולת לשנות את העולם. יש לו היכולת לעורר השראה ולאחד אנשים בדרך שמעט מאוד דברים אחרים יכולים (נלסון מנדלה)".