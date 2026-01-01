אבוקות ומאות אוהדים: אימון הפתיחה של הפועל ב"ש

ארבעה ימים לפני אלוף האלופים מול מכבי, אלופת המדינה פתחה את אימוניה בארץ באירוע חגיגי במתחם פארק נחל. ונטורה וקאנגווה זכו לקריאות 'תישאר'

אחרי שסיימה את מחנה האימונים בפולין, הפועל באר שבע פתחה היום (ראשון) באופן רשמי את האימונים בישראל לקראת עונת 2026/27, באירוע חגיגי במתחם פארק נחל באר שבע. כ-1,000 אוהדים אדומים הגיעו כדי לקבל את פני אלופת המדינה והעניקו לשחקנים אווירה חגיגית, ארבעה ימים בלבד לפני המשחק הראשון של העונה מול מכבי תל אביב במסגרת אלוף האלופים.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק, ערך הבוקר אימון מלא כך שהאימון הערב היה לראווה בלבד. בתחילת האימון, המועדון הציג לקהל את שחקני הרכש החדשים ז'ואאו ויקטור, ניב יהושוע, איתי רוטמן ומרקו וולף שזכו למחיאות כפיים חמות מהאוהדים ונראו נרגשים מהמעמד.

האווירה במתחם הייתה צבעונית במיוחד. אוהדי באר שבע הדליקו אבוקות ורימוני עשן, הניפו דגלים ועודדו ללא הפסקה את השחקנים והצוות המקצועי. במקביל, נשמעו שוב ושוב קריאות לעבר שניים מהכוכבים הגדולים של הקבוצה, קינגס קנגוואה ולוקאס ונטורה, כשהקהל קרא להם להישאר במועדון למרות ההתעניינות בהם מחו"ל.

אימון פתיחת העונה של הפועל ב"ש

השניים, מעוניינים להתקדם כלכלית מחוץ לישראל, זכו לתמיכה גדולה מהיציעים המאולתרים, כשהאוהדים קיוו כי ימשיכו להוביל את הקבוצה גם בעונה הקרובה.

כעת, בהפועל באר שבע מעבירים את מלוא הפוקוס להכנות האחרונות לקראת משחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב. האלופה רוצה לפתוח את העונה עם תואר ראשון, כשהדחיפה שקיבלה הערב מהקהל רק המחישה את הציפיות הגדולות לקראת העונה החדשה.