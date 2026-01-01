למען המאבק: בהפועל י-ם סגרו הסכם חסות ללא עלות

למען שמירת הזכות של עסקים לפעול כפי שהם רוצים, במועדון סגרו הסכם עם קפה 'בסמטה', שהפך בימים האחרונים לסמל המאבק, ויופיע על מכנסי הקבוצה

במסגרת המאבק לשמור על הזכות של עסקים פרטיים בירושלים לפעול כפי שהם רוצים, הפועל ירושלים הודיעה היום (ראשון) על הסכם חסות מיוחד, שנסגר ללא עלות, עם בית הקפה החדש “בסמטה”, שהפך בימים האחרונים לסמל המאבק.

במועדון הירושלמי החליטו לפרגן לבית הקפה שפועל למען הזכות לפעול גם ביום שבת, והפכו אותו לנותן חסות שיופיע על מכנסי השחקנים בעונת 2026/27, כל זאת בערב בו הפועל ירושלים תחגוג 100 שנים באירוע גדול בטיילת ארמון הנציב.

מהמודעון מסרו: “אחרי שבית הקפה החדש “בסמטה” הפך בימים האחרונים לסמל המאבק על הזכות של עסקים בירושלים לפעול כפי שהם בוחרים, החלטנו להרים לו קצת. כי הפועל תמיד הייתה יותר מקבוצת כדורגל – היא חלק מהמרקם הירושלמי, מקום שמאמין בעיר פתוחה ומגוונת, שבה יש מקום לכולם”.

“אנחנו שמחים להציג את נותן החסות על מכנסי השחקנים בעונת 2026/27: “קפה בסמטה”. במסגרת העסקה, בניגוד לנותני חסות אחרים, לא דרשנו מהמקום אפילו שקל. רק שימשיך להילחם למען ירושלים חופשית, כלומר, יתרכז בהכנת קפה טעים בכל ימות השבוע ומתי שבא לו. וולקאם לשכן החדש של קפה סירה. ברוך הבא לירושלים. הפועל איתכם”.