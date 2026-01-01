ממשיכה להתחזק: כפ"ס הודיעה על החתמת שני שחקנים

אור רויזמן יצטרף מכפר שלם, כשגם המגן הימני ניב פליטר יחזק את הסגל המסקרן שנבנה אצל הירוקים מהשרון. צ'אנה חתם בראשל"צ, סאלי גנון בקריית גת

אחרי עונה מוצלחת שהסתיימה בצמרת, בהפועל כפר סבא ממשיכים להתחזק לקראת העונה הנוכחית ומכינים סגל איכותי עם שאיפות גבוהות, כשבמועדון ביצעו היום (ראשון) שתי החתמות משמעותיות.

הראשונה היא של שחקן ההתקפה אור רויזמן, שהצטרף באמצעות סוכנו אבי נמני. השחקן בן ה-24 כבש בעונה האחרונה שישה שערי ליגה לזכות הפועל כפר שלם, כשעוד קודם לכן שיחק בליגת העל בין השאר בעירוני טבריה, הפועל ירושלים וסקציה נס ציונה.

מי שעוד הצטרף הוא המגן הימני ניב פליטר, שחתם באמצעות סוכנו אדם קידן. השחקן שיחק בעונה שעברה במכבי יפו וכבש שני שערים, כשבעברו הוחתם גם במדי האלופה הפועל ב"ש ושיחק במדי פראלימני הקפריסאית.

ניב פליטר בימיו בהפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

גם העולה החדשה מתחזקת

גם הפועל ראשל"צ רושמת החתמה נוספת וממשיכה לבנות קבוצה טובה במטרה להיאבק על העלייה. הקשר האחורי, ליאל צ'אנה, ששיחק בעונה האחרונה בהפועל כפר שלם, חתם גם הוא. צ'אנה בן ה-26, שיחק עוד קודם לכן בליגת העל במדי הפועל ירושלים וסקציה נס ציונה.

הקשר האחורי, סאלי גנון, חתם במכבי קריית גת, באמצעות סוכנו בועז גורן. בשלוש השנים האחרונות שיחק במכבי יפו, כאשר בעונה שעברה כבש במדיה 4 שערים. סאלי אמר לאחר החתימה: "אני שמח מאוד לפתוח פרק חדש בקריירה שלי, מגיע לתת כל מה שיש לי ולעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה".

סאלי גנון חוגג (רועי כפיר)

בינתיים, הקשר ריאן אשמוז, ששיחק בעונה שעברה במ.ס כפר קאסם, חתם רשמית בהפועל עכו, באמצעות סוכנות השחקנים IT PLAY, בנוכחות אורן שטרלינג.