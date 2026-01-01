האחים מנתניה שבחרו באדום התל אביבי

ינאי ונווה אסור-קרויזר חתמו על חוזי המשך בהפועל ת"א. ינאי, שביצע קפיצת מדרגה באמצע העונה - ישחק בקבוצת נערים א', נווה ישחק בקבוצת נערים ג׳

שני אחים תושבי העיר נתניה, שגדלו במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק, ישחקו גם בעונות הקרובות בהפועל ת"א. מדובר באחים לבית אסור-קרויזר, ינאי - קשר אמצע יליד 2010, שלו תהיה זו עונה שניה ברציפות במדים האדומים, והאח הצעיר נווה - מגן שמאלי יליד 2012. ינאי חתם על חוזה לשתי עונות, נווה חתם על חוזה לשלוש עונות. השניים חתמו על החוזה באמצעות נציגים, שמוליק בן שמואל, מסוכנות scout in.

ינאי אסור-קרויזר שיחק במשך שבע עונות רצופות בקבוצות בית"ר טוברוק, בכמה מהעונות שיחק בשתי קבוצות במקביל. בעונה האחרונה עבר לקבוצת המשנה של הפועל ת"א בשנתון נערים ב', ששיחקה בליגת מרכז ובשורותיה שיחקו בעיקר ילידי 2011. במחצית הראשונה של העונה השחקן רשם 13 הופעות במדי הקבוצה, ב-11 מהן עלה בהרכב ובשישה רשם זמן משחק מלא.

במחצית השנייה של העונה עבר לשורות הקבוצה הראשונה בליגת העל, שהניפה את גביע המדינה בסיום העונה. בשורותיה של הקבוצה רשם 12 הופעות, בחמישה משחקים עלה בהרכב ובשניים רשם זמן משחק מלא. השחקן כבש שני שערים - מהם שער מתוק במשחק גמר הגביע בו הביסה 1:6 את מכבי נתניה.

נווה אסור-קרויזר שיחק שש עונות ברצף בקבוצת שנתון 2012 של בית"ר טוברוק. בעונה האחרונה השתלב בהצלחה בקבוצת הדרום של הפועל ת"א, הופיע ב-22 משחקים, ב-18 מהמשחקים עלה בהרכב. השחקן הבקיע שער אחד במהלך עונה זו.