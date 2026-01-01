לאונרדו בדרך לאייאקס, טוטנהאם בעקבות קרופי

חלוץ אל-הילאל נחת באמסטרדם לקראת בדיקות, המרוץ של התרנגולים אחר החלוץ הצרפתי וההחתמה של פיורנטינה. וגם: האם נמצא המחליף של אדיימי? העברות

חלון ההעברות של קיץ 2026 כבר נמצא בעיצומו וברחבי העולם הקבוצות מנסות להתחזק לקראת העונה שבפתח. כאן ב-ONE נביא לכם את מיטב הדיווחים המעניינים וההחתמות הרשמיות מהכדורגל העולמי.

דיווחים חמים

#גלאטסראיי צפויה לשלם כ-30 מיליון אירו עבור הקשר הצרפתי של ברנלי ואקס צ'לסי, לסלי אוגוצ'וקו. זהו הרכש השלישי של הטורקים בטווח מחיר דומה בתוך ארבע שנים.

# אלכס חימנס מבורנמות׳ בדרך לפיורנטינה לעונה אחת עם אופציית רכישה ב-20 מיליון אירו. המהלך נועד לאפשר לשחקן לשחק בזמן שהוא מושעה מפעילות בבריטניה בשל חקירה חיצונית נגדו.

אלכס חימנס (רויטרס)

# אייאקס מחפשת חיזוקים נוספים לסגל, כאשר החלוץ מרקוס לאונרדו מאל-הילאל צפוי לנחות באמסטרדם בקרוב כדי לעבור בדיקות רפואיות ולהשלים את מעברו למועדון, כשהוא עתיד להצטרף לאוסקר גלוך.

# המחליף של אדיימי? הקשר ההתקפי בן ה-18, קונסטנטינוס קארצסאס, הגיע לעקרונות הסכמה עם דורטמונד, אך המועדון הגרמני טרם הגיע להבנות עם גנק הבלגית. הבלגים דורשים עבור הכישרון היווני, שרשם עונה מצוינת בליגה האירופית, סכום שלא יפחת מ-35 מיליון אירו.

דווינסון סאנצ'ס (רויטרס)

# הבלם הקולומביאני דווינסון סאנצ'ס סיכם עקרונית על מעבר לקומו של ססק פברגאס עד שנת 2030, במטרה לשוב לבמה המרכזית של הכדורגל האירופי. עם זאת, גלאטסראיי דחתה את ההצעה הראשונית של האיטלקים שעמדה על כ-25 מיליון אירו.

# טוטנהאם מובילה במרוץ אחר אלי ג'וניור קרופי לאחר שפאריס סן ז'רמן ויתרה על המהלך בעקבות ההתעניינות על פראן טורס, כשהיא מוכנה להציע כ-85 מיליון ליש"ט. בורנמות' דורשת סכום קרוב ל-100 מיליון אירו, תוך שהיא מודעת להתעניינות מצד צ’לסי וארסנל.