רשמית: דן אוטורו האריך חוזה בהפועל ת"א עד 2029

לא עוצרים: אחרי שהאריכה את החוזים של בלייקני ובראיינט, גם הסנטר הנהדר ימשיך אצל האדומים, כשחתם לשלוש שנים נוספות: "מתרגש מאוד לחזור לעבוד"

הפועל תל אביב הודיעה היום (ראשון) רשמית על הארכת חוזהו של סנטר הקבוצה, דן אוטורו, שימשיך במדים האדומים בארבע השנים הקרובות, עד לסיום עונת 2028/29. אוטורו, שהגיע להפועל תל אביב בקיץ 2025, היה חלק משמעותי מעונת הבכורה ההיסטורית של המועדון ביורוליג, שכללה העפלה לשלב הפלייאוף והבטחת עונה נוספת במפעל הבכיר של אירופה.

בעונה החולפת רשם הסנטר 42 הופעות ביורוליג והעמיד ממוצעים מרשימים של 13.9 נקודות (ב-71% ל-2), 5.7 ריבאונדים ו-1.4 חסימות למשחק. במהלך העונה אף שבר אוטורו את שיא היורוליג בכמות הסלים לשתי נקודות בעונה אחת, כשהגיע ל-232 קליעות. בליגת ווינר סל שותף הגבוה בשבעה משחקים בעונה הסדירה, בהם סיפק ממוצעים של 7.6 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 0.4 חסימות ו-65.6% לשתיים.

"אחד הסנטרים הטובים באירופה"

"אנחנו ממשיכים את הפרויקט שלנו באמצעות הארכת החוזה של אחד מהחלקים המרכזיים שלו", אמר המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס. "דן הוכיח העונה שהוא ראוי להיחשב לאחד הסנטרים הטובים באירופה. הוא משתפר מיום ליום, ויהווה חלק משמעותי מהקבוצה שלנו בשנים הקרובות".

דן אוטורו על קו העונשין (באדיבות המועדון)

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, הוסיף: "דן עשה התקדמות מדהימה גם במספרים, אבל גם באיך שהוא משחק את המשחק. אני מאמין שהוא מהסנטרים הטובים באירופה, יש לו סטנדרטים גבוהים ונדחוף אותו כולנו כדי להגיע לעוד. יש לו מה לשדרג והוא יכול להביא את המשחק שלו לרמה הבאה, וזה ישדרג גם את הקבוצה, אז אנחנו שמחים שאוטורו איתנו לעוד שנים".

דן אוטורו עצמו שיתף בתחושותיו לאחר החתימה: "אני מתרגש מאוד ומרגיש מבורך על ההזדמנות ללבוש את המדים האדומים בשנים הקרובות, גם אני וגם כל חבריי לקבוצה מתרגשים לחזור לעבודה ולעמוד במטרות בעונה הקרובה. מחכה כבר לשמוע שוב את העידוד שלכם ולא יכול לחכות לראות את כולם שוב, יאללה הפועל".