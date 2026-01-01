היתרון של אנגליה לקראת חצי הגמר מול ארגנטינה

אלופת העולם כבר שיחקה 240 דקות בשלבי הנוקאאוט ותגיע עם פחות שעות מנוחה מיריבתה. מנגד, האנגלים צברו את מספר הקילומטרים הגבוה ביותר במונדיאל

נבחרות אנגליה וארגנטינה כבר הבטיחו את מקומן בחצי גמר מונדיאל 2026, אך לקראת המפגש המסקרן ביניהן מסתמן יתרון מסוים לנבחרת של תומאס טוכל. למרות שגם האנגלים נגררו להארכה ברבע הגמר, הם מגיעים עם פחות עומס מצטבר ועם יותר שעות התאוששות בהשוואה לאלופת העולם.

אנגליה גברה 1:2 על נורבגיה לאחר הארכה, במה שהיה המשחק הראשון שלה בטורניר שהסתיים אחרי יותר מ-90 דקות. עבור ארגנטינה, לעומת זאת, זו כבר הייתה הפעם השנייה בנוקאאוט שהיא נאלצת לשחק 120 דקות – לאחר שכבר עברה הארכה גם בשלב 32 האחרונות מול כף ורדה, לפני שניצחה את שווייץ ברבע הגמר.

גם לוח הזמנים משחק לטובת האנגלים. משחקה של נבחרת אנגליה החל ארבע שעות לפני זה של ארגנטינה, מה שמעניק לחבורה של טוכל פרק זמן ארוך יותר להתאוששות לקראת חצי הגמר, שייערך ביום רביעי ב-22:00. בשלב כה מתקדם של הטורניר, כל שעת מנוחה עשויה להיות משמעותית.

שחקני נבחרת אנגליה, נהנים מיותר זמן התאוששות (IMAGO)

בצוות המקצועי של ליונל סקאלוני צפויים להקדיש את הימים הקרובים כמעט באופן בלעדי להתאוששות השחקנים, בניסיון להביא את הסגל בכשירות המרבית האפשרית לקרב על הכרטיס לגמר. לאחר שני משחקים של 120 דקות בנוקאאוט, ניהול העומסים יהפוך לאחד הגורמים המרכזיים בהכנות.

עם זאת, לא הכול פועל לטובת אנגליה. אם מבחינת דקות המשחק היא נהנתה מעומס נמוך יותר, הרי שמבחינה לוגיסטית היא הייתה הנבחרת שעברה את המרחק הגדול ביותר מבין ארבע המעפילות לחצי הגמר.

שחקני ארגנטינה, המרחק שעברו היה יותר קטן (רויטרס)

האנגלים, שהתמקמו במחנה הבסיס שלהם בקנזס סיטי, טסו שוב ושוב למשחקיהם ברחבי ארצות הברית וחזרו לאחר כל מפגש למחנה האימונים. במהלך הטורניר הם שיחקו בדאלאס, בוסטון, ניו ג'רזי, אטלנטה, מקסיקו סיטי ומיאמי, ובסך הכול צברו כ-17,500 קילומטרים של טיסות פנימיות.

כעת נותר לראות מה ישפיע יותר על ההתמודדות, העומס המצטבר של ארגנטינה בעקבות שתי ההארכות, או המסעות הארוכים של אנגליה ברחבי היבשת. כך או כך, בחצי גמר המונדיאל כל פרט קטן עשוי לעשות את ההבדל.