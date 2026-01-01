דורטמונד מאשרת לאדיימי לנהל מו"מ על עזיבה

בדרך לברצלונה: המועדון הגרמני פרסם הודעה רשמית בה הוא מאפשר לכנף לקיים שיחות עם קבוצות אחרות, כשנראה שהחתימה בשורות הקטלונים קרובה מתמיד

עסקת העברתו של קארים אדיימי לברצלונה נכנסת לשלביה הסופיים. דורטמונד סיפקה היום (ראשון) את הסימן הברור ביותר לכך שהעסקה קרובה לסגירה, כאשר אישרה רשמית כי החלוץ הגרמני לא ייקח חלק בפתיחת קדם העונה של הקבוצה בזמן שהוא מנהל משא ומתן על עזיבתו, זאת בעקבות סיכום עקרוני שהושג בין המועדונים בשעות האחרונות.

בהודעה הרשמית של המועדון הגרמני נמסר: "קארים אדיימי וקייל ווטחן לא ישתתפו בבדיקות הפיזיות היום. שני השחקנים קיבלו אישור לנהל שיחות עם מועדונים אחרים". החלטה זו, במקרה של שחקן נבחרת גרמניה, קשורה ישירות למשא ומתן המתקדם עם הבלאוגרנה.

קארים אדיימי (IMAGO)

פרטי העסקה והחוזה

לפי הדיווחים בספרד, ברצלונה ודורטמונד הגיעו לסיכום בעל פה על העברה בגובה 22 מיליון אירו קבועים ועוד 7 מיליון אירו במשתנים, כאשר הקבוצה הגרמנית תשמור לעצמה גם 20% ממכירה עתידית של השחקן. אדיימי עצמו צפוי לחתום על חוזה בברצלונה עד ליוני 2031.

עבור הקיצוני בן ה-24, העדפה הראשונה הייתה תמיד ללבוש את החולצה של ברצלונה. השחקן דחה לפני מספר חודשים הצעה לחידוש חוזה בדורטמונד והבהיר למועדון על רצונו להתחיל פרק חדש מחוץ לבונדסליגה. נוכחותו של האנזי פליק, המאמן שהעניק לו את הופעת הבכורה בנבחרת גרמניה הבוגרת בשנת 2021, היוותה גורם מכריע בהחלטתו.

קארים אדיימי במדי נבחרת גרמניה (IMAGO)

השלבים הבאים ולוח הזמנים

לאחר קבלת האישור מדורטמונד להיעדר מהאימונים, השלב הבא יהיה השלמת כל המסמכים הרשמיים של העסקה לפני הטיסה לברצלונה. אם לא יצוצו בעיות של הרגע האחרון, הקיצוני יעבור את הבדיקות הרפואיות בברצלונה בין ה-15 ל-16 ביולי, מיד לאחר פתיחת קדם העונה של הקטלונים שמתוכננת ליום שני, ב-13 ביולי.