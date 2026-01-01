ג'וד, מרינו או אמבפה: מי ה-Winner של רבע הגמר?

קשר ריאל שוב הגיע במאני טיים וכבש צמד שני ברציפות, ה"סופר סאב" הספרדי סיפק עוד שער ניצחון והכוכב של צרפת דילג מעל מרוקו. וגם: אלברס. הצביעו

שלב רבע הגמר של מונדיאל 2026 הגיע לסיומו באופן רשמי כשהוא סיפק לנו אינספור משחקים נפלאים, דרמות וכוכבים גדולים שהופיעו בשיאם. רגע לפני שממשיכים לחצאי הגמר, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת השחקן המצטיין ברבע הגמר של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

ג’וד בלינגהאם

ג'וד בלינגהאם עם יד קרוב לסמל של אנגליה (רויטרס)

עוד משחק נוקאאוט עבר ועוד פעם ג’וד סיפק צמד אדיר ששלח את אנגליה לשלב הבא. אם יש כאלו שפקפקו בו ובמעמדו, אז אין ספק שבטורניר הנוכחי, ובמיוחד בשלב רבע הגמר, קשר ריאל מדריד השתיק את כל הקולות הללו. עם צמד פנטסטי שהפך יתרון מוקדם של נורבגיה, בלינגהאם השאיר את חלום הזכייה של האנגלים במונדיאל, לראשונה מאז 1966, בחיים.

מיקל מרינו

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

משחקן אחד שהגיע ב”מאני טיים” בנוקאאוט, לשחק אחר שעשה בדיוק את זה. אחרי שהראה את הכוח ההתקפי שלו בממלכה במדי ארסנל, הקשר שם מאחוריו את הפציעה ממנה החלים רק בחודש מאי והבקיע שער ניצחון שני ברציפות, אחד בשמינית מול פורטוגל ואחד ברבע מול בלגיה, כשקבע 1:2 בדקה ה-88 ושלח את הלה רוחה לחגוג בטירוף עלייה לחצי הגמר.

חוליאן אלברס

חוליאן אלברס (רויטרס)

כמה שבארגנטינה חיכו שחלוץ אתלטיקו מדריד יופיע – והנה זה סוף סוף קרה. אלופת העולם המכהנת הקיזה דם מול השווייצרים, שעל אף ששיחקו ב-10 שחקנים מהדקה ה-72 הצליחו לשלוח את המשחק להארכה. אבל אז הגיע הרגע הגדול של אלברס, שעם אחד משערי הטורניר בבעיטה אדירה מחוץ לרחבה, החזיר את היתרון לארגנטינאים ודאג להרגיע את הרוחות כל הדרך למפגש מול אנגליה בחצי הגמר.

קיליאן אמבפה

קיליאן אמבפה חוגג (רויטרס)

צרפת נראית פשוט נפלא בטורניר עד כה, וגם הנבחרת הקשוחה של מרוקו לא הצליחה לגרום לה להזיע יותר מדי. מי שהגיע לטורניר, ובענק, הוא כמובן קיליאן אמבפה, שידע לשים מאחוריו את החמצת הפנדל מהמחצית הראשונה, הבקיע שער יתרון ובישל לדמבלה את הגול שסגר סיפור ונתן לטריקולור את הכרטיס לחצי הגמר, כשהחלוץ עומד יחד עם מסי בפסגת מלכות השערים עם 8.