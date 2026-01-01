קליין ינהל את המשחק בין מכבי ת״א להפועל ב״ש

עונת 2026/27 בכדורגל הישראלי מתקרבת כשביום חמישי ב-19:30 האלופה ומחזיקת הגביע ייפגשו במשחק אלוף האלופים. בר נתן וברנשטיין יסייעו בעמדת ה-VAR

עונת 2026/27 בכדורגל הישראלי מתקרבת לשריקת הפתיחה כשביום חמישי בשעה 19:30 ייפגשו האלופה הפועל באר שבע ומחזיקת הגביע מכבי תל אביב למשחק אלוף האלופים.

לקראת המפגש, איגוד השופטים פרסם את השיבוץ כשאביב קליין קיבל את הזכות לנהל את המשחק כשופט הראשי. לצידו במגרש יהיו דקל צינו, רוסטי טליס ומתי יעקובוב.

הצוות יושלם עם שופטי המסך, כשדניאל בר נתן ועידן ברנשטיין יאיישו את העמדה בניידת ה-VAR.