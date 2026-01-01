עידו דגן זכה באליפות אירופה לנוער באופני מסלול

רוכב האופניים זכה אמש בזהב במרוץ הנקודות עם 29, והפך לישראלי הראשון שזוכר בתואר. דפנה לנג: "מדובר בהיסטוריה, עידו מצליח להביא הישגים אדירים"

לראשונה, אלוף אירופה לנוער ישראלי באופני מסלול. רוכב האופניים עידו דגן זכה בתואר אמש (שבת) בוולודרום בקוטבוס. זהו אירוע היסטורי לענף האופניים הישראלי, שהוביל להשמעת ההמנון התקווה על אדמת גרמניה.

דגן זכה בזהב במרוץ הנקודות, כלומר בתחרות שהעניקה ניקוד על כל פעולה - ועל כן התנהל בצורה מחושבת וחכמה לאורך שלבי המסלול, באורך של 25 ק״מ, כאשר החל לצבור נקודות בספרינט השישי בו ניצח ובקו הסיום סיים במקום השלישי, מה שזיכה בנקודות חשובות.

בנוסף, דגן השלים עקיפה של כל הדבוקה ביחד, עקיפה שהעניקה לו את הניקוד הגבוה ביותר ולבסוף עזרה לו לסיים עם 29 נקודות, 4 יותר מלאון רסאג הגרמני שסיים שני ו-6 מדניאל קרטבול הנורווגי שסיים שלישי. עבור דגן זוהי מדליה שנייה בתחרות, לאחר שזכה במדליית הכסף במרוץ הסקראץ׳, שהוא מירוץ סיבולת בוולודרום.

דפנה לנג, יו״ר איגוד האופניים, בירכה: “איזה רגע מרגש לענף האופניים ומדינת ישראל כולה כאשר עידו דגן הוכרז כאלוף אירופה לנוער. מדובר בהיסטוריה עבורנו, זוהי הפעם הראשונה שרוכב ישראלי מקבל את התואר הנכסף. עידו הוא נער נפלא וספורטאי יוצא דופן שמצליח בעבודה קשה להביא להישגים אדירים עבורו ועבור המדינה כולה”.

“זה לא קסם, הזכייה הזו היא גם הודות לצוות שעוטף את דגן ובניהם מאמן הנבחרת ניב ליבנר, המאמן האישי צחי בויגן וכמובן המסירות הבלתי מתפשרת של משפחת דגן. בנוסף כמובן ענף האופניים זוכה להצלחות בעשור האחרון בעזרת איש העסקים והפילנתרופ סילבן אדמס שתרומתו מסייעת יום יום לצעירים וצעירות רבים להתקדם בענף וכן לבניית מתחם הוולודרום בתל אביב שהפך לבית עבור רוכבים ישראלים”.