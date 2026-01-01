יד האלוהים ובקהאם: היריבות של אנגליה וארגנטינה

אחת היריבויות הגדולות והטעונות בתולדות המונדיאל, שנבנתה במשך מעל 6 עשורים וכוללת החלטות שיפוט מפוקפקות, כרטיסים אדומים ואפילו מתיחות פוליטית

חצי גמר מונדיאל 2026 יפגיש ביום רביעי באטלנטה שתיים מהנבחרות הגדולות בעולם, ארגנטינה ואנגליה, לקרב על הכרטיס לגמר. עבור שתי הנבחרות מדובר בהרבה יותר ממשחק כדורגל. זוהי אחת היריבויות הגדולות והטעונות בתולדות המונדיאל, כזו שנבנתה במשך יותר משישה עשורים וכללה שערים בלתי נשכחים, החלטות שיפוט שנויות במחלוקת, כרטיסים אדומים, מתיחות פוליטית ורגעים שנחרטו לנצח בהיסטוריה של המשחק.

לראשונה בקריירה שלו, ליאו מסי יפגוש את אנגליה במונדיאל כשהוא אלוף העולם המכהן, בניסיון להוביל את ארגנטינה לגמר נוסף. מנגד, נבחרתו של תומאס טוכל חולמת לשים סוף ל-60 שנות ההמתנה מאז הזכייה היחידה בגביע העולם ב-1966.

למרות הדימוי הרווח, המאזן במפגשי המונדיאל דווקא נוטה לטובת אנגליה. מתוך חמשת המשחקים שנערכו בין השתיים בגביע העולם, האנגלים ניצחו שלושה, אך הניצחון האחרון שלהם במשחק משמעותי הגיע כבר ב-2002. מאז חלפו יותר משני עשורים, ודור שלם של אוהדים כלל לא זכה לראות את אחת היריבויות הגדולות בכדורגל העולמי.

הקסם נמשך: ארגנטינה מנצחת 1:3 את שווייץ

הכול התחיל ב-1966

המפגש הראשון בין השתיים במונדיאל היה כבר בשלב הבתים ב-1962, אז ניצחה אנגליה 1:3 בצ'ילה, אך היריבות האמיתית נולדה ארבע שנים לאחר מכן ברבע הגמר בוומבלי.

אנגליה ניצחה 0:1 בדרך לזכייה ההיסטורית בגביע העולם, אך בארגנטינה טענו מאז ועד היום כי שער הניצחון של ג'ף הרסט נכבש מעמדת נבדל. עוד קודם לכן הורחק קפטן ארגנטינה אנטוניו ראטין לאחר עבירה על בובי צ'רלטון והתנהגות כלפי השופט הגרמני רודולף קרייטליין. ראטין סירב לרדת מהמגרש במשך כמעט שמונה דקות והמשחק הפך לאחד האלימים והמתוחים בתולדות המפעל.

מאמן אנגליה, אלף רמזי, כינה בסיום את שחקני ארגנטינה "חיות", ואף אסר על שחקניו להחליף חולצות עם היריבה. שחקן ההגנה האנגלי ג'ורג' כהן סיפר שנים לאחר מכן: "התיקולים היו בסדר, אבל הם ירקו, משכו בשיער ובעורף ובאוזניים. הם ניסו להפחיד אותנו. כשהם הבינו שזה לא יעבוד, ראיתי כמה מהמראות הכי מכוערים שחוויתי". אותו משחק אף נחשב לאחד הגורמים שהובילו להכנסת הכרטיסים הצהובים והאדומים, שהופיעו לראשונה במונדיאל 1970.

"יד האלוהים" והמלחמה שהגיעה למגרש

אם המשחק ב-1966 יצר יריבות, הרי שרבע גמר מונדיאל 1986 הפך אותה לאגדית. ארבע שנים בלבד לאחר מלחמת פוקלנד, המתיחות הפוליטית בין המדינות הייתה בשיאה, והמשחק במקסיקו הפך לסמל לאומי בשני הצדדים.

שער יד האלוהים של מראדונה (צ"מ יו-טיוב)

בארגנטינה ראו בהתמודדות הזדמנות להשיב על ההפסד במלחמה, בעוד שגם התקשורת הבריטית העניקה למשחק גוון לאומני. כתבת ה-BBC לורדס הרדיה, שנכחה באצטקה, סיפרה: "אבא שלי חשש שהמתיחות בין האוהדים תגלוש לאלימות. אמא שלי אמרה שלא מפספסים הזדמנות של פעם בחיים".

ואז הגיע הרגע המפורסם ביותר בתולדות המונדיאל. דייגו מראדונה הכניע את פיטר שילטון באמצעות "יד האלוהים", שער שהשופט אישר למרות הנגיעה הברורה ביד. דקות לאחר מכן הגיע גם אחד השערים הגדולים בכל הזמנים, כשמראדונה חלף על פני חצי מההגנה האנגלית בדרך ל-1:2.

"הרבה אנשים זוכרים רק את 'יד האלוהים', אבל שוכחים שהשער השני היה פשוט מדהים, כמעט בלתי נתפס", אמרה הרדיה. גארי ליניקר רק צימק, ארגנטינה המשיכה עד לזכייה בגביע, ורק בשנת 2005 התנצל מראדונה על אותו שער. שילטון, מצדו, מעולם לא קיבל את ההתנצלות.

מראדונה (רויטרס)

בקהאם סגר מעגל

המפגש האחרון בין השתיים במונדיאל היה בשלב הבתים ב-2002, והוא זכור בעיקר כרגע הגאולה של דייויד בקהאם. ארבע שנים לאחר שהורחק מול ארגנטינה במונדיאל 1998 והפך לאחד האשמים בהדחת אנגליה, הקפטן האנגלי כבש את שער הניצחון בפנדל אחרי עבירה של מאוריסיו פוצ'טינו על מייקל אואן.

הניצחון 0:1 העלה את אנגליה לשלב הבא, בעוד ארגנטינה הודחה כבר בשלב הבתים – לראשונה מאז 1962. כתב ה-BBC פיל מקנולטי כתב על אותו משחק: "אצטדיון סאפורו היה המקום שבו בקהאם ואנגליה זכו לגאולה. המתיחות שנשארה מאז הכרטיס האדום שלו ב-1998 וההפסד בפנדלים הפכה את המשחק לאחד הטעונים ביותר, והיה סמלי שבקהאם הוא זה שהכריע אותו מהנקודה הלבנה".

בקהאם חוגג מול ארגנטינה (רויטרס)

הפרק הבא נכתב באטלנטה

כעת, 24 שנים אחרי אותו ניצחון של בקהאם, היריבות ההיסטורית מתחדשת. מסי, שעדיין לא פגש את אנגליה במונדיאל כאלוף העולם, ינסה לקרב את ארגנטינה לגמר נוסף, בעוד אנגליה מקווה לשבור את הקללה ולהעפיל לגמר ראשון מאז 1966.

כמו בעבר, גם הפעם הסיפור אינו רק כדורגל. הוא כולל היסטוריה, רגשות, זיכרונות, יריבות לאומית ורצון לכתוב עוד פרק באחת ההתמודדויות הגדולות ביותר שידע גביע העולם.