מקום רביעי לנבחרת בטורניר של ספיישל אולימפיקס

החבורה של אופיר חיים הרשימה באליפות העולם של יוניפייד, המאמן: "המשלחת הזו הוכיחה שהלב גדול מכל אתגר". תומר גיני סיים כמלך השערים עם 10 כאלה

נבחרת שווים בכדורגל טוטו, אשר ייצגה את ישראל באליפות העולם בכדורגל יוניפייד, המשלב שחקנים עם וללא מוגבלות קוגניטיבית, של ארגון ספיישל אולימפיקס העולמי, סיימה את האליפות במקום הרביעי בעולם, לאחר טורניר מרשים שבו התמודדה עם הנבחרות הטובות בעולם והציגה יכולת מקצועית גבוהה לצד רוח ספורטיבית יוצאת דופן.

הנבחרת, שנחשבה לאחת המועמדות לזכייה בטורניר, נאלצה להתמודד עם מכת פציעות משמעותית, כאשר ארבעה משחקניה נפצעו במהלך האליפות. למרות זאת, השחקנים המשיכו להילחם בכל משחק והציגו נחישות, מחויבות ועבודת צוות שהפכו לסמל של המסע הישראלי בטורניר.

שלב הבתים בטורניר הסתיים עבור הנבחרת עם הישגים מרשימים ושלושה משחקים מלאי נחישות. הנבחרת, בהובלת המאמן אופיר חיים, פתחה את הטורניר בניצחון גדול 0:6 על סין, המשיכה עם ניצחון 1:2 על איחוד האמירויות, ובמשחק האחרון נכנעה 4:3 לפרגוואי, תוצאה שלא מנעה ממנה להעפיל לחצי הגמר. עם שני ניצחונות ושלל רגעים של כדורגל איכותי ורוח ספורטיבית, הבטיחה הנבחרת את מקומה בין ארבע הנבחרות הטובות בטורניר.

נבחרת שווים בכדורגל טוטו שייצגה את ישראל בגביע העולם יוניפייד של ספיישל אולימפיקס בפריז מסיימת את האליפות במקום הרביעי. ( Aaron Credeur, Special Olympics)

המסע המרשים של נבחרת ישראל נעצר בחצי הגמר, לאחר הפסד 3:1 לנבחרת ג’מייקה. הנבחרת התמודדה עם מכת פציעות קשה, כאשר כבר בתחילת המחצית הראשונה נפצע נדב, אחד משחקני היוניפייד המובילים, ופונה מהמגרש. בהמשך נפצע גם תומר גיני, מלך שערי הטורניר, בעקבות התנגשות עם שוער היריבה ונאלץ לרדת מהמגרש במחצית. ישראל ירדה להפסקה בפיגור 2:0, ולמרות שנאבקה עד לסיום, הפסידה 3:1 והעפילה למשחק על המקום השלישי. למחרת, כשהיא עם שני מחליפים בלבד בעקבות גל הפציעות, הפסידה 2:1 לפרגוואי לאחר משחק שקול, וסיימה את אליפות העולם במקום הרביעי בעולם.

חלוץ הנבחרת, תומר גיני, 22, מקיבוץ מפלסים, היה מהכוכבים הגדולים של האליפות. לאחר שכבש שמונה שערים בשלושת משחקי שלב הבתים, הוא סיים את הטורניר כמלך שערי אליפות העולם עם עשרה שערים, וזכה בפרס נעל הזהב של האליפות, הישג אישי יוצא דופן שהציב אותו בראש טבלת הכובשים.

מעבר להישגים על כר הדשא, אליפות העולם בכדורגל יוניפייד היא הרבה מעבר לטורניר ספורט. מדובר באירוע בינלאומי ייחודי המעמיד את ערכי השילוב, ההכלה והשוויון במרכז. לאורך ימי האליפות, גם מחוץ למשחקים וגם על כר הדשא, מתקיימות פעילויות משותפות שמטרתן לחבר בין המשתתפים, להעצים את השחקנים, ללמוד להכיר את האחר, לסמוך עליו ולפעול יחד. זהו הקסם של משחקי היוניפייד, ספורט שהופך לגשר בין אנשים, תרבויות ומדינות.

תומר גיני, שחקן נבחרת שווים בכדורגל טוטו, זכה בפרס נעל הזהב.) Aaron Credeur, Special Olympics) (אחר)

השתתפותה של הנבחרת הישראלית בטורניר מגיעה מליגת "שווים בכדורגל טוטו," מיזם משותף של ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והטוטו, בניהול ספיישל אולימפיקס ובשיתוף ההתאחדות לכדורגל.

זוהי השנה הראשונה בה הנבחרת הישראלית היא אחת מ-12 נבחרות הגברים המשתתפות בטורניר, בו מתחרות בסך הכול 24 נבחרות גברים ונשים אשר נבחרו מתוך 190 מדינות החברות בארגון. בין מטרות המשלחת המרכזיות, להעלות מודעות לליגת שווים בכדורגל טוטו ולקרוא לעוד מועדוני כדורגל להצטרף למיזם המרגש, המאגד קבוצות יוניפייד, שבהן משחקים יחד ספורטאים עם וללא מוגבלות קוגניטיבית, כתף אל כתף, ומקדמת ערכים של שוויון הזדמנויות, קבלה והכלה, לצד חיזוק הבריאות הפיזית והנפשית ותחושת השייכות החברתית.

את הנבחרת המיוחדת מאמן אופיר חיים. חיים, נחשב לאחד המאמנים הבולטים בכדורגל הישראלי, בעיקר בזכות הישגיו עם נבחרת הנוער, אותה הוביל להצלחות יוצאות דופן בזירה הבינלאומית, כולל הגעה לגמר אליפות אירופה וזכייה במדליית ארד במונדיאליטו, לצד ניצחונות מרשימים על נבחרות בכירות כמו ברזיל וגרמניה. תחת הנהגתו נבנתה נבחרת מגובשת ותחרותית שהפכה לבסיס לדור העתיד של הכדורגל הישראלי.

אופיר חיים (IMAGO)

חיים, מחובר באופן אישי ועמוק לעולם המוגבלויות הקוגניטיביות ומשתף פעולה עם ארגון ספיישל אולימפיקס מזה מספר שנים. בספטמבר האחרון אף השתתף בכנס הכשרה מקצועי של הארגון בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות קוגניטיביות בספורט ודיבר על הדרך המרגש שהוא עשה עם בנו אור הנמצא על רצף האוטיסטי.

באליפות העולם בכדורגל מאוחד של ספיישל אולימפיקס התקיימו 60 משחקים בארבעה אצטדיונים ברחבי פריז עם למעלה מ־300 שחקנים ושחקניות. הנבחרות שהשתתפו באליפות העולם נבחרות הגברים: צרפת, בהראט (הודו), ברזיל, סין, אקוודור, ישראל, ג'מייקה, לוב, פרגוואי, סנגל, ספרד ואיחוד האמירויות הערביות. נבחרות הנשים: צרפת (המארחת), אזרבייג'ן, קנדה, קוסטה ריקה, חוף השנהב, מצרים, גואטמלה, הונג קונג, נמיביה, סלובקיה, תאילנד וארצות הברית.

נבחרת הגברים הורכבה מ-16 שחקנים: 9 ספורטאי ספיישל אולימפיקס עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ותקשורתית ו־7 שותפי יוניפייד—שחקנים ללא מוגבלויות. המשחקים מתקיימים בהרכב של 11 שחקנים, ובכל רגע נתון נמצאים על המגרש 6 ספורטאים עם מוגבלות ו־5 שותפי יוניפייד.

אופיר חיים, מאמן הנבחרת: "המשלחת הזו הוכיחה שהלב גדול מכל אתגר. אני גאה בכל אחד מהשחקנים. הם התמודדו עם חמישה משחקים בחמישה ימים, לצד פציעות משמעותיות, ולא הפסיקו להילחם. הם ייצגו את מדינת ישראל בכבוד גדול ונתנו את כל הלב על המגרש."

שרון לוי בלנגה, מנכ"לית ספיישל אולימפיקס ישראל: "ההישג האמיתי של הנבחרת הוא לא רק המקום הרביעי בעולם, אלא הדרך. השחקנים הראו לעולם מהי התמדה, חברות ואמונה ביכולות. אנחנו חוזרים לישראל לא רק עם אלופים בכדורגל, אלא גם עם אלופים בקידום ערכים של סובלנות, סבלנות, הכלה וכבוד לאחר. זו הייתה זכות גדולה ללוות את הנבחרת במסע ההיסטורי הזה. אני מבקשת להודות למאמן אופיר חיים, שהוביל את השחקנים במסירות, במקצועיות ובלב ענק, ולעידן בורשטיין מההתאחדות לכדורגל על השותפות, התמיכה והאמונה לאורך כל הדרך. הנבחרת הזו הוכיחה לעולם שספורט הוא הרבה יותר מתוצאות, הוא כוח שמחבר בין אנשים, משנה תפיסות ומאפשר לכל אחד ואחת להאמין שאין גבול למה שאפשר להשיג."

גון צורי, ראש המשלחת: "אנחנו מסיימים את האליפות בגאווה גדולה. הכדורגל כאן הוא הרבה מעבר למשחק, הוא שפה שמחברת בין אנשים, תרבויות ומדינות. זו זכות גדולה להיות חלק מאירוע שמעמיד את ערכי השילוב וההכלה במרכז. השחקנים שלנו לא רק שיחקו כדורגל מצוין, אלא גם למדו להכיר את האחר, לסמוך עליו וליצור חברויות שחוצות גבולות. מעבר לגבולות ישראל הם היו שגרירים אמיתיים של המדינה ושל הערכים שאנחנו מאמינים בהם."