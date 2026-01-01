חיזוק נוסף: תמיר גלזר חתם בהפועל רמת גן

האורדונים כבר מתכוננים לעונה הבאה בליגת העל וצירפו את הקשר בן ה-26, שגדל במכבי ת"א ושיחק אשתקד בספרד: "השאיפות של המועדון המתחדש נגעו בי"

אחרי שחוותה עונה די מוצלחת מבחינתה, שהסתיימה עם חגיגות גדולות והעפלה לליגת העל, הפועל רמת גן כבר מתכוננת לעונת 2026/27 בליגה הבכירה והיום (ראשון) הודיעון במועדון על צירופו של תמיר גלזר, לעונה אחת.

גלזר בן ה-26, שמשחק בעמדת הקשר, גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ושיחק במדי בית"ר תל אביב בת ים בליגה הלאומית, הפועל ירושלים והפועל חדרה בליגת העל. בקיץ 2025 חתם באיביזה הספרדית, ובחלקה השני של העונה האחרונה הושאל לארסנל קלאב, גם היא מהליגה השלישית בספרד. בנוסף, ייצג את הנבחרת הצעירה של ישראל, עד גיל 21.

לאחר החתימה אמר גלזר: “אני מאוד שמח להצטרף להפועל רמת גן. השאיפות של המועדון המתחדש נגעו בי, והיה לי ברור שאני רוצה להיות חלק מהדרך שנבנית כאן. אני מגיע עם המון ניסיון ורצון לעזור לקבוצה להצליח. מחכה כבר ללבוש את החולצה האדומה ולהתחיל לעבוד למען הקהל והמועדון”.