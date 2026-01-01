חדרה או טירה: מי תזכה לשחק בליגה א' צפון?

התקיים דיון בערער הפועל חדרה ששובצה למחוז הדרומי. בחדרה טענו ללאקונה בתקנון ובהוראות ההתאחדות לכדורגל, בטירה ציינו כי חדרה כבר שיחקה בדרום

לקראת הכרעה: היכן הפועל חדרה תשחק בעונת 2026/26? בליגה א׳ צפון, כפי שמצפה היא או בליגה א׳ דרום, בהתאם להחלטת ועדת הליגה והגביע. מוקדם יותר היום (ראשון) בית הדין העליון דן בעתירה מטעם עו״ד רועי רוזן, מייצג חדרה.

בפני שלושה שופטים התכנסו המייצגים, כולל עו״ד אוהד כהן, מייצג מ.ס טירה ועו״ד בועט סיטי, מייצג ההתאחדות לכדורגל. כבר בהתחלה ביקש עו״ד כהן לצרף את טירה כמשיבה היות וזו עלולה להיפגע מההחלטה. בית הדין אישר זאת.

לאחר האישור והצגת הדברים מטעם עו״ד אוהד כהן, זכות הדיבור עברה לעו״ד רועי רוזן, ב״כ הפועל חדרה, שטען כי קיימת לאקונה בתקנוני ובהוראות ההתאחדות ועל כן מן הראוי שחדרה, קבוצה צפונית יותר מטירה, תשחק בליגה א׳ צפון.

השיח התייחס גם לקיפוח זכות ראשונים ועוד, כשבחדרה בטוחים כי אין כל ספק שאמורים לשחק במחוז הצפוני, הרי שטירה קבוצה דרומית יותר והאחרונה תשובץ בליגה א׳ דרום. גם עו״ד בועז סיטי, ב״כ ההתאחדות, סיפק עמדתו בעניין.

נכון לכרגע, עד לפסיקה שתינתן ותכריע מי תשחק בליגה א׳ צפון ומי תתמודד בליגה א׳ דרום, הפועל חדרה שובצה למחוז הדרומי, בהתאם להחלטת ועדת הליגה והגביע של ההתאחדות לכדורגל.