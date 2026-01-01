שער ששווה זהב: הערך של אלברס מזנק אחרי הביצוע

הארגנטינאי הבקיע שער נפלא מול שווייץ, באתלטיקו משוכנעים כעת שתג המחיר של 150 מיליון אירו מוצדק לחלוטין, אך זה סכום שברצלונה לא מתכוונת לשלם

שער הניצחון הדרמטי של חוליאן אלברס בהארכה מול שווייץ ברבע גמר מונדיאל 2026 לא רק העלה את ארגנטינה לחצי הגמר, אלא גם הקפיץ מחדש את ערכו בשוק ההעברות. באתלטיקו מדריד משוכנעים כי תג המחיר של 150 מיליון אירו מוצדק לחלוטין, בעוד ברצלונה ממשיכה ללטוש עיניים לחלוץ, אך אינה מוכנה לשלם את הסכום שדורשים הקולצ'ונרוס.

השער ששינה את התמונה

אלברס כבש את אחד השערים היפים בטורניר בדקות ההכרעה מול שווייץ, שער שהעניק לארגנטינה את הניצחון והיה גם רגע השחרור שלו לאחר תקופה לא פשוטה. "זו הייתה הקלה. ידענו שזה יהיה משחק קשה ומסובך. העובדה שהיה לנו שחקן יותר אפילו הקשתה עלינו לפעמים, אבל הכי חשוב שניצחנו", אמר בסיום.

החלוץ התייחס גם לרעשי הרקע סביבו: "תמיד מדברים הרבה ברשתות החברתיות, אבל אנחנו מרוכזים בעצמנו. צריך לדעת לסבול, כל משחק במונדיאל הוא כזה". על ליאו מסי הוסיף: "מסי הוא מפלצת, הטוב ביותר בהיסטוריה. אין מילים לתאר אותו. נשארו עוד שני משחקים ואנחנו הולכים על כל הקופה".

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העונה של אלברס לא נפתחה בצורה אידאלית. פציעה ותחושת אי נוחות בקרסול עיכבו אותו בתחילת הדרך, ובהמשך, למרות שתפס מקום קבוע בהרכב, התקשה להיכנס לקצב ולא הצליח למצוא את הרשת באופן עקבי. גם דבריו לאחר המשחק הראשון, אז רמז כי "הדבר הטוב ביותר עבור כל הצדדים הוא לחפש העברה", כשהתייחס לעתידו באתלטיקו מדריד, רק הגבירו את סימני השאלה סביבו.

אלא שכעת הכול השתנה. הזרקורים שוב מופנים אליו, אך הפעם בזכות היכולת על הדשא. באתלטיקו מדריד משוכנעים שהיכולת להכריע משחקים ולכבוש שערים בלתי אפשריים היא בדיוק הסיבה שבגללה הם דורשים 150 מיליון אירו עבורו, בעוד ברצלונה ממשיכה לעקוב ומנסה למצוא דרך לצרפו בסכום נמוך יותר.

חוליאן אלברס (רויטרס)

בארגנטינה אין ספק באשר למעמדו של אלברס, וגם באירופה נדמה שהוויכוח הולך ונעלם. השער מול שווייץ הזכיר לכולם מדוע הוא נחשב לאחד החלוצים המבוקשים בעולם, כזה שמסוגל להכריע משחקים גדולים ברגע אחד, ושחקנים מסוגו הם מצרך נדיר בכדורגל העולמי.