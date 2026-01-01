ללא בליץ' ואסאנטה: ההרכב שעשוי לפתוח מול ב"ש

מכבי ת"א תגיע בחמישי לטרנר עם תמיכה של 6,500 אוהדים, אך בלי השחקנים שהורחקו בהסדר הטיעון. ההרכב שקני מילר תרגל מול הפועל רמת גן עשוי להמשיך

מחזיקת גביע המדינה, מכבי תל אביב, תפתח את העונה החדשה (2026/7) ביום חמישי הקרוב כאשר תגיע לאצטדיון טרנר למפגש מול האלופה, הפועל באר שבע, במשחק אלוף האלופים המסורתי, המפגש אשר מחלק את התואר הראשון לעונה וגם מעניק כרטיס מעבר מיידי לחצי גמר גביע הטוטו. התמיכה באצטדיון תהיה מרשימה כאשר אוהדי מכבי ת"א רכשו את כל 6,500 הכרטיסים שהוקצו עבורם במה שמבטיח חלוקה שווה בטרנר בין אוהדי האלופה לאוהדי מחזיקת הגביע.

הצהובים חווים עד עכשיו קיץ מאתגר במיוחד, במהלכו צירפו בינתיים רק שחקן רכש אחד, הקשר דן גלזר שחזר הביתה. במקביל לניסיון לסגור סופית את עסקת העברתו של אסטר סוקלר, החלוץ הסלובני ששייך לרדניצ'קי הסרבית, כדי שיוכל לנחות בישראל לבדיקות רפואיות וחתימה רשמית, רוצים במועדון לפתוח את העונה ברגל ימין אחרי שבעונה הקודמת הפסידו לבאר שבע בבלומפילד באותו המשחק כאשר היוצרות היו הפוכות. זה יהיה משחקו הראשון של קני מילר כמאמן הראשי של הצהובים מאז המינוי הקבוע של הסקוטי לפני כשלושה שבועות, והוא רוצה להמשיך מאיפה שעצר בפעם הקודמת - זכייה בגביע המדינה באותו גמר בטדי מול באר שבע.

סגל חסר לצהובים

למילר יהיו חיסורים רבים מהמשחק. מעבר לכך שעסקה על אמיר סהיטי טרם הושגה והוא אינו חלק מהסגל אחרי שחזר להמבורג, הסקוטי יצטרך להסתדר ללא השחקנים המורחקים שנענשו בהסדר הטיעון על אירועי גמר גביע המדינה. טייריס אסאנטה, כריסטיאן בליץ' ואלעד מדמון לא יוכלו לקחת חלק במשחק, וכמוהם גם קרווין אנדרדה שגם כך לא היה חלק מההכנות של מכבי ת"א לעונה החדשה עד כה בעקבות אסון רעידות האדמה בוונצואלה שפקד את המדינה בעת שהוא שוהה בה בחופשת הקיץ. בנוסף, הליו וארלה עדיין לא חזר לאימוני הקבוצה בעקבות החופש שקיבל בסיום דרכה של כף ורדה במונדיאל. בליץ' אגב לא התאמן בימים האחרונים בשל רגישות קלה והוא כן אמור להיות כשיר למשחקים באירופה שבוע לאחר משחק אלוף האלופים.

שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מילר תרגל ביום שבת במשחק אימון מול הפועל רמת גן (0:2 למכבי) את מה שעשוי להיות ההרכב שיפתח בטרנר כתוצאה מכך. רז שלמה היה הבלם שצוות לצידו של עלי קמארה, כאשר בשער פתח אופק מליקה, והמגנים היו שגיב יחזקאל ורוי רביבו. בקישור היו השלושה שפתחו בגמר הגביע האחרון, איסוף סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ. בכנפיים תורגל אושר דוידה באגף שבה פתח בגמר האחרון אמיר סהיטי, כאשר בצד שמאל בהיעדרו של הליו וארלה שקיבל חופשה לאחר השתתפותו ההיסטורית והמוצלחת במונדיאל, מי שתורגל הוא אוראל באייה.

באייה הצעיר הוקפץ למחנה האימונים של הצהובים יומיים לאחר שנפתח בסרביה, זאת בשל חסרונו של וארלה והפציעות של הישאם לאיוס (שכלל לא יצא למחנה) ושל אורי עזו, שלא היה יכול לשחק בתחילת המשחקים במחנה. עזו נכנס כמחליף במשחק האימון מול ר"ג. בחוד נגד ר"ג פתח סייד אבו פרחי, מי שפתח גם בגמר הגביע. דן גלזר עלה כמחליף במשחק האימון ויהיה מעניין לראות כיצד מילר יבחר לשחק ביום חמישי הקרוב, כאשר שבוע לאחר מכן, תחל מכבי ת"א את דרכה במוקדמות הליגה האירופית שם היא עוד מחכה לראות מי תהיה יריביתה בסיבוב השני - שריף טירספול או אלומיני. ההכרעה תהיה בגומלין בסלובניה אחרי 0:0 במולדובה במשחק הראשון.