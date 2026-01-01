מחירי הכרטיסים למונדיאל צונחים, הגמר איבד 29%

נתוני SeatPick חושפים: חצי הגמר בין צרפת לספרד צנח ב-58% בשבוע, אחת הירידות הכי חדות בטורניר, והמפגש בין אנגליה לארגנטינה שומר על ביקוש גבוה

פחות משבוע לפני סיום מונדיאל 2026, שוק כרטיסי היד-שנייה ממשיך להתקרר. נתונים חדשים של פלטפורמת השוואת הכרטיסים SeatPick מצביעים על ירידות חדות במחירי הכרטיסים למשחקי חצי הגמר והגמר, כאשר ככל שמתקרבים למשחקים עצמם, ההבדלים בביקוש בין המשחקים הופכים בולטים יותר.

הירידות מגיעות על רקע הדחתן של שלוש המדינות המארחות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, מהטורניר. היעדר נבחרת מקומית בשלבי חצי הגמר והגמר מפחית את הביקוש מצד אוהדים שיכולים להגיע למשחקים בהתראה קצרה, בעוד שהיצע הכרטיסים בשוק המשני ממשיך לגדול.

במבט על כלל שלבי ההכרעה, מחיר הכניסה הממוצע (Get-In) ירד ב-11.3% ביממה האחרונה, ב-11.4% בשלושת הימים האחרונים וב-33.5% במהלך השבוע האחרון, המשך למגמת ההתקררות שנרשמת בשוק המשני מאז סיום שלב רבע הגמר.

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צניחה במחירים לצרפת מול ספרד

הירידה החדה ביותר נרשמה בחצי הגמר בין צרפת לספרד, שייערך ב-14 ביולי בארלינגטון. מחיר הכניסה הזול ביותר עומד כעת על 3,327 שקלים, לאחר ירידה של 24.2% בשלושת הימים האחרונים ו-58.4% במהלך השבוע האחרון. גם המחיר הממוצע לכרטיס עומד כיום על 6,843 שקלים, בעוד שלמשחק מוצעים למכירה 15,394 כרטיסים, ההיצע הגדול ביותר מבין משחקי חצי הגמר.

לעומת זאת, התמונה שונה בחצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, שייערך באטלנטה. מחיר הכניסה עומד על 6,531 שקלים, כמעט כפול מזה של המשחק השני והמחיר הממוצע לכרטיס מגיע ל-13,586 שקלים. למרות עלייה של 12.8% בשלושת הימים האחרונים, המחיר עדיין נמוך ב-24.1% לעומת השבוע שעבר, כאשר בשוק מוצעים כיום 10,152 כרטיסים בלבד. ייתכן שהעלייה בימים האחרונים קשורה גם לכך שזהות שתי המעפילות נקבעה רק אתמול, כך שהשוק עדיין מגיב לגל הביקוש הראשוני מצד אוהדי שתי הנבחרות.

גם משחק הגמר, שייערך ב-19 ביולי באצטדיון MetLife בניו ג’רזי, ממשיך לרשום ירידות. מחיר הכניסה עומד כעת על 15,849 שקלים, לאחר ירידה של 17.4% בשלושת הימים האחרונים ושל 29% במהלך השבוע האחרון. המחיר הממוצע לכרטיס עומד על 35,424 שקלים, ובשוק זמינים 13,563 כרטיסים.

ליאו מסי (IMAGO)

הנתונים מלמדים כי זהות הנבחרות ממשיכה להשפיע באופן משמעותי על מחירי הכרטיסים. על פי דירוג השוק של SeatPick, אנגליה וארגנטינה מובילות כיום את טבלת הביקוש, עם מחיר ממוצע של 13,586 שקלים לכרטיס ומחיר כניסה של 6,531 שקלים, כמעט פי שניים מצרפת וספרד, שמציגות מחיר ממוצע של 6,843 שקלים ומחיר כניסה של 3,327 שקלים בלבד. עם זאת, גם אצל אנגליה וארגנטינה נרשמה ירידה של 28.4% במחירי הכרטיסים בשבוע האחרון, בעוד שאצל צרפת וספרד הירידה כבר הגיעה ל-60.1%.

לדברי גלעד זילברמן, מנכ”ל ומייסד שותף של SeatPick, “ככל שהטורניר מתקדם, אנחנו רואים שהביקוש כבר לא נקבע רק לפי החשיבות של המשחק, אלא בעיקר לפי זהות הנבחרות שמעפילות. אנגליה וארגנטינה ממשיכות למשוך ביקוש גבוה מאוד, בעוד שהמפגש בין צרפת לספרד מציע כיום הרבה יותר הזדמנויות לרוכשים, עם מחירים שנחתכו ביותר ממחצית בתוך שבוע”.

זילברמן מוסיף: “גם הגמר, שבדרך כלל שומר על יציבות גבוהה יותר, ממשיך לרדת במחיר. המשמעות היא שהשוק עדיין מתאזן, ואוהדים שממתינים לרגע האחרון יכולים למצוא מחירים נמוכים משמעותית מאלה שנראו רק לפני מספר ימים”.