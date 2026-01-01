מדוע נדרשת הבדיקה והאנגליות שכבר מחכות

הפרוטוקול הרפואי שמופקע מידי הקבוצות, מקרי העבר, האופטימיות בנוגע לבדיקה המכריעה של חלאילי מחר וקבוצות הפרמייר ליג שעוקבות. מצבו של הקיצוני

התרחשות לא קטנה מלווה את מעברו של ענאן חלאילי לאינטר. שחקן הכנף הישראלי, יש לציין, עבר בהצלחה יתרה את הבדיקות הרפואיות השגרתיות של אלופת איטליה, אך ייאלץ לעבור מחר (שני) סדרת בדיקות מורחבת במכון רפואי חיצוני. זאת בעקבות ממצאים ראשוניים שנשלחו למומחה לאישור הקשורים בפרוטוקול הלבבי המחמיר ביותר שקיים באיטליה.

בארץ המגף ישנו פרוטוקול רפואי לבבי אשר מופקע למעשה מידיה של הקבוצה ומנוהל על ידי רשויות בריאות הספורט במדינה. גורמים רפואיים באיטליה מציינים כי מאז פרוץ מגפת הקורונה, מקרים מסוג זה הפכו לנפוצים וקרה כבר בעבר כי שחקנים נוספים שהגיעו לחתימה בקבוצות איטלקיות בכדורגל, כדורסל וענפי ספורט נוספים, הציגו ממצא דומה לזה של חלאילי בבדיקות הרקע הלבבית, דבר שמחייב אוטומטית בירור מעמיק נוסף. עבור שחקנים רבים, מדובר בפרוצדורה שגרתית שהם נדרשים לעבור מעת לעת.

אם המכון החיצוני יעניק את האישור המיוחל מחר, העסקה תושלם והכל יבוא על מקומו בשלום. עם זאת, במידה והבדיקה לא תעמוד בדרישות האיטלקיות בהתאם לפרוטוקול הלבבי, לאינטר לא יהיה כל שיקול דעת בנושא וחוקי הספורט הנוקשים במדינה ימנעו מחלאילי לחתום לא רק בנראזורי, אלא בכל קבוצה אחרת בסרייה א'.

ענאן חלאילי (IMAGO)

תקדימי דאבו, בובה ועוד: הפרוטוקול האיטלקי מול שאר אירופה

יש לציין כי חלאילי עבר את כל הבדיקות הנדרשות כשחקנה של אוניון סן ז'ילואז הבלגית ובכל ליגה אחרת לא היה נתקל כעת בשום צורך בעוד בדיקה. זה מזכיר את סיפורו של הקשר הצרפתי, בריאן קווין דאבו. כזכור, דאבו כבר היה שחקנה של פיורנטינה, ואף שיחק בארץ המגף, אך בדיקות הלב המחמירות של הוועדה הרפואית באיטליה ששונו מאז הקורונה פסלו את הישארותו בארץ המגף ומנעו ממנו לשחק במדינה. הדבר לא עצר את הקריירה של הצרפתי, שעבר משם לשחק בקבוצות בטורקיה וביוון בלי שום בעיה.

דאבו הוא רק דוגמה אחת מתוך שורה של שחקנים שנפסלו רפואית באיטליה, אך נמצאו כשירים לחלוטין וכיכבו בליגות בכירות אחרות כמו הפרמייר ליג. אפשר לציין את אדוארדו בובה, שלהבדיל, פיזית התמוטט על כר הדשא כשחקנה של פיורנטינה ואף הותקן קוצב לב בגופו, הוא לא קיבל אישור להמשיך את הקריירה באיטליה ונדד משם לאנגליה, לווטפורד. גם כריסטיאן אריקסן לא קיבל אישור להישאר באינטר אחרי המקרה המפורסם, אך המשיך ממנה לפרמייר ליג למנצ'סטר יונייטד ועוד.

כריסטיאן אריקסן (האתר של אינטר)

האופטימיות נשמרת, אך העיניים נשואות למחר

למרות המכשול הבירוקרטי-רפואי, ההערכות סביב המהלך נותרות אופטימיות. יחד עם זאת, עד שלא יתקבלו תוצאות הבדיקה המכריעה מחר, קשה להעריך לאן הרוח נושבת.

מי שעוקבות מקרוב אחרי ההתפתחויות הן מספר קבוצות מהפרמייר ליג האנגלית. המועדונים באנגליה, שמכירים היטב את הפרוטוקולים הלבביים הקיצוניים של האיטלקים שנוטים "לתקוע" עסקאות, כבר לוטשים עיניים לעבר חלאילי.

אם המעבר לאינטר ייפול מסיבות רפואיות פנימיות של איטליה, הדבר ממש לא יסתום את הגולל על קריירה אירופית עבור הכישרון הישראלי, והאופציה האנגלית עשויה להפוך לממשית ומהירה במיוחד.