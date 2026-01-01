חוזר לפרקט: ג'ורדן כהן חתם בעירוני קריית אתא

לאחר שלא שיחק בעונה שעברה עקב פציעה, הרכז מצטרף בחוזה לעונה אחת לקבוצה של אלדד בנטוב, שאמר: "נעשה הכל כדי לעזור לו לחזור לרמה הגבוהה ביותר"

עירוני קריית אתא כבר החלה בהכנות לקראת עונת 2026/27 בליגת ווינר סל, והבוקר (ראשון) הודיעו במועדון הצפוני על החתמתו של שחקן רכש חדש, בדמותו של ג’ורדן כהן הרכז שחתם בקבוצה לעונה אחת.

כהן, (1.88, 28), נבחר לשחקן השישי של העונה בעונת 2023/24 במדי מכבי רמת גן, אז רשם ממוצעים של 11 נקודות, 32 ריבאונדים ו-2.9 אסיסטים למשחק. ג’ורדן מצטרף כשחקן חופשי לאחר שבעונה שעברה לא שיחק עקב שיקום מפציעה שחווה עונה קודם.

מאמן קריית אתא, אלדד בנטוב, דיבר לאחר ההחתמה: “אנחנו שמחים מאוד לצרף את ג’ורדן למשפחה של קריית אתא. מדובר בשחקן איכותי עם ניסיון מוכח בליגה, יכולת קליעה מצוינת ואופי שמתאים למה שאנחנו רוצים לבנות כאן. אנחנו מאמינים ביכולות שלו ובטוחים שלאחר תקופת השיקום הוא יחזור להציג את הכדורסל שהפך אותו לאחד השחקנים הישראלים הבולטים בליגה. ג’ורדן מגיע רעב להוכיח את עצמו, ואנחנו נעשה הכול כדי לעזור לו לחזור לרמה הגבוהה ביותר”.