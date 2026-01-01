מחלוקות השיפוט והטענה המוזרה של פיפ"א

האזינו לפוקאסט "עכברי מונדיאל": התפקיד הלא שגרתי של מסי, מה באמת קרה ב-VAR בהרחקת אמבולו, החלפת הולאנד, בלינגהאם שוב כיכב וניחושי הפאנל

רבע הגמר של מונדיאל 2026 ענה על כל הציפיות: דרמה, הארכות, ותקריות שיפוט. בפרק ה-21 של פודקאסט "עכברי מונדיאל”, אורי רייך, עמית לוינטל ומוטל’ה רפלד מנתחים את ארבעת המשחקים שקבעו את חצאי הגמר, ומגלים שהמאזן הפעם מדויק להפליא: ארבע המוליכות בדירוג פיפ"א, אחת נגד השנייה.

הפאנל פותח בזוג המשחקים הראשון. אנגליה גברה על נורבגיה 1:2 בהארכה, כשג'וד בלינגהאם שוב במרכז הבמה עם צמד שמחק שער נהדר של אנדראס שיילדרופ. אבל הפאנל לא מוותר על השאלות הקשות: האם סטאלה סולבאקן טעה בחילופים כשהחזיק את ארלינג הולאנד מחוץ למגרש בחלק השני של ההארכה? ומה עם תומאס טוכל, שממשיך להוביל את הנבחרת לחצי גמר תוך שהוא סופג ביקורת פנימית על היכולת, ביקורת שבלינגהאם לא בדיוק אהב לשמוע.

מול נורבגיה הייתה גם תקרית שיפוט שהפאנל מקדיש לה זמן: שער אנגלי אחרי שכדור השוער הנורבגי פגע במצלמת רחף מעל המגרש. פיפ"א יצאה בהודעה רשמית לפיה החיישן בכדור לא מצא השפעה על מעופו, תגובה שהפאנל מגדיר כ"קצת מוזרה", ושמעוררת גל ביקורת בנורבגיה.

ארגנטינה נאלצה להיכנס שוב להארכה במונדיאל הזה, הפעם ב-1:3 על שווייץ. הפאנל מציין את ליאו מסי בתפקיד לא שגרתי, המבשל ולא הכובש, עם בישול עשירי שלו במונדיאלים, בזמן שהשווייצרים העקשנים נשברו רק בהארכה משערים של אלכסיס מק אליסטר, חוליאן אלברס ולאוטרו מרטינס.

גם כאן לא חסרה מחלוקת: כרטיס צהוב שגוי ללאנדרו פארדס שתוקן ב-VAR, ואדום לבריל אמבולו סמוך לקו חצי המגרש. הפאנל אף מקריא מתוך חוקי המשחק את סעיף הטעות בזיהוי שחקן תחת פרוטוקול ה-VAR, כדי להסביר בדיוק מה קרה שם.

הקסם נמשך: ארגנטינה מנצחת 1:3 את שווייץ

צרפת וספרד: פגישה בין שתי הפייבוריטיות האמיתיות

בחלק השני, הפאנל עובר לצד השני של הבלוק, ולמשחק שמרבים להגדיר כגמר לפני הגמר. צרפת ניצחה נבחרת מרוקו עקשנית והראתה שוב למה היא הפייבוריטית לזכייה, עם קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה בכושר מצוין. הפאנל חוזר לטענה שחזרה כמה פעמים בפודקאסט לאורך הטורניר: שצרפת היא לפעמים האויב הכי גדול של עצמה, ובוחן אם זה יתקיים גם מול היריבה הבאה.

ספרד עלתה לחצי הגמר אחרי ניצחון דרמטי 1:2 על בלגיה, כשמיקל מרינו שוב מכריע ברגע האחרון. אבל הכותרת האמיתית של המשחק הזה, לדעת הפאנל, היא טיבו קורטואה: חילוף שכנראה סיים לבלגיה את המונדיאל. הפאנל גם מציין שלאמין ימאל, למרות מעורבות בשער הראשון של ספרד, עדיין לא הגיע לרמה שמצפים ממנו בסטנדרטים האישיים שלו, ושואל בקול אם חצי הגמר מול צרפת יהיה הרגע שבו הוא סוף סוף מתפרץ.

אוהבת דרמה: ניצחון דרמטי לספרד על בלגיה

חצי הגמר בפתח, והפאנל כבר מנחש

לקראת הסיום, הפאנל עובר לניחושים: מי עולה מצרפת נגד ספרד, מי עולה מאנגליה נגד ארגנטינה, ומי בסוף מרימה את הגביע. את התשובות המלאות, כולל כל הניתוח הטקטי וסיפורי הרקע, אפשר לשמוע בפרק ה-21 של עכברי מונדיאל, בכל הפלטפורמות.