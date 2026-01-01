"הרשטיין לא אמין", "מישהו מדליף ומקבל גיבוי"

עו"ד יפה שמייצג את טבריה, ב"שיחת היום": "החוקר חרג מהנורמות, אין להתאחדות ראיה שמישהו לקח מעל 100 מ"ל. מאמין שזה יסתיים בקול ענות חלושה"

עו"ד אייל יפה, המייצג את עירוני טבריה, עלה לדבר ב”שיחת היום” והתייחס למחלוקת מול ההתאחדות לכדורגל סביב פרשת העירויים. ברקע הדברים ניצבת תגובת ההתאחדות למכתב ששלחה הקבוצה נגד החוקר המנהל את הבדיקה, לאחר שטבריה העלתה שורת טענות בנוגע להתנהלות החקירה.

תגיד, ראית מקרה כזה בכדורגל?

”לא, אבל היום אני יודע שיש עוד מקרים כאלה”.

כמה קבוצות עוד יש?

”אני לא יכול לתת מספר, התיק הזה מהרגע הראשון זה האם לקחו עירוי יותר מ-100 מיליליטר, אחרי זה אם הייתה כוונה. נכון לעכשיו למיטב ידיעתי ואין לי את כל הראיות, ואני מקבל שאקבל אותם בהמשך, כרגע אין ראיה על שחקן שלקח יותר מ-100 מ”ל, מזה זה מתחיל. אני מבין מעבר שיש פה מישהו שמדליף ללא הפסק מחדרי החקירות ומקבל גיבוי מהתובע של ההתאחדות”.

טבריה יוצאת להתקפת בפרשת העירויים

אתה שיגרת מכתב התרעה כנגד החוקר. טבריה הוציאה כבר הודעה.

”אני לא אדבר על כך בתקשורת”.

ההתאחדות טוענת שאתם מהלכים אימים והם לא מתייחסים לזה, יש לך גם היסטוריה עם החוקר הזה.

”כן, הוא עשה את זה לשחקן שלי עם דו”ח הפוליגרף והוא נשאל אם הוא מעורב, השיב הכל לשלילה, נמצא דובר אמת ולא קיבלתי את הפוליגרף. יש לי ניסיון לו טוב איתו”.

עו"ד אייל יפה (נעם מורנו)

תובע ההתאחדות הוא זה שמקבל את ההחלטות, לא מישהו אחר.

”זה לא נכון”.

מה אתה רוצה מהחוקר בעצם?

”מכיוון שקיבלת את התשובה, אני אגיד לך את שלי. הוא התקשר למיקי, שוחח איתו פעמיים והזמין אותו לחקירה. פרגר מוזמן לחקירה, אבל עזבו, אני לא רוצה להיכנס לזה, לכל אחד יש תשובה. כתבתי שמי שחושב שאלה הנורמות של חקירה ואני מתסכל בזה עשרות שנים, יש נורמות גם לחוקר פרטי”.

איפה הוא חרג מהנורמה?

”יש לי מספיק ראיות שהוא חורג מהנורמות וציטטתי אותן”.

"יש לי מספיק ראיות". עו"ד יפה (שחר גרוס)

אין לי טענה כלפיו, אני לא חושב שהוא חרג.

”תשמע, להגיד ‘שחקן הגיע מתודרך’, מי שמגיע לחקירה לא מתודרך הוא פושע, ההתאחדות נותנת גיבוי מוחלט לחוקר. אני כתבתי את המכתב ומכאן אעשה מה שאני מבין”.

לאן זה הולך?

אם ההתאחדות תמשיך כמו שהיא פועלת כרגע, אין להם ראיה שמישהו לקח מעל 100 מ”ל ובנו פה משהו שלא קיים והם לא בכיוון הנכון. דניאל הרשטיין (מהסוכנות למניעת סימום) לא אמין, אתם מחפשים את המסביב, הוא מנכ”ל שאומר ככה וככה בתקשורת ומה חושבים הדיינים על מה הוא מדבר. אתה יודע את זה מתיק אחר, אסי. יריב טפר התבטא פעם בבית הדין של הכדורגל?”.

אפרופו טפר, זה חמור שהכנסת אותו לזה?

”אני שלחתי מכתב והוא אמר שהוא מנוע וכאן זה נגמר”.

יריב טפר (אורן בן חקון)

אני חושב למען הנראות שהוא לא יכול להיות במשרדי ההתאחדות.

”למען הנראות פרבר צריך ללכת, הוא שותף למינוי של הדיינים. יש שם עוד קומבינה, על ההתנהלות הכושלת של הארגון נדבר בנפרד. נמשכת שנים ארוכות. נקודה”.

למה אתה טוען שזו חקירה מזוהמת?

”כשהמועדון קורא פעם אחר פעם מה קורה בחקירות בתקשורת, זה לא הגיוני”.

אני לא זוכר שאתה ככה לוהט, חזרת חם מהחופשה?

”זה הכל בגלל אישתי”.

ההתאחדות טוענת שטבריה הוציאה את החומרים ובחרה מה להוציא?

”אין לי מה להגיד על כל ההדלפות וכל אלה, זה לא אינטרס של טבריה להוציא את זה החוצה”.

שחקני עירוני טבריה (פרטי)

“אמרו לי שזה כלום מהרגע שזה התפוצץ”

הכל התחיל מזה שקלמזון אמר שאין דבר כזה עירויים?

”יכול להיות שהוא לא ידע”.

איך אתה חושב שתסתיים כל הפרשה עם כל הניסיון שלך?

”אני מאוד מאמין ומקווה שבקול ענות חלושה ונישאר בקשר”.

מעניין אותי אם השחקנים אומרים בתוך הקבוצה משהו אחר?

”אני לא דיברתי עם אף אחד, ואמרו לי שזה כלום מהרגע שזה התפוצץ, אבל לא דיברתי עם אף שחקן”.

אתה מתכוון לדבר עם שחקנים?

”אני אבדוק את זה משפטית, לא בטוח שאני יכול. אני לא יודע להגיד לך”.

טל שגב לא ייצג את הקבוצה בהתחלה?

”לא כקבוצה, שגב היה של המאמן”.