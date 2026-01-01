החוק המחמיר באיטליה שמסכן את חתימת חלאילי

הפרנויה ממקרי העבר גרמו לאיטלקים להחמיר בבדיקות הלב, פרופ' יהודה אדלר ב"שיחת היום": "כל פעילות קטנה מקפיצה את כולם. לאינטר אין סיי בנושא"

פרופ' יהודה אדלר התייחס היום בשיחת היום לעיכוב בהשלמת מעברו של ענאן חלאילי לאינטר, והסביר מדוע המועדון האיטלקי ביקש לבצע בדיקות רפואיות נוספות. לדבריו, הבדיקות המתוכננות לימים שני-שלישי הן הליך שנועד להשלים את התמונה הרפואית, ולא בהכרח מעיד על בעיה שתטרפד את העסקה.

אתה חובב מושבע של כדורגל איטלקי, ומבין בבדיקות לב מה יכול להגיד לנו על המצב של חלאילי?

”הבדיקות שמעקבות את החתימה של ענאן הן חלק מאחד הפרוטוקולים הכי מחמירים בכדורגל העולמי, בניגוד לכדורגל העולמי שהקבוצות מנהלות ואחראיות על הבדיקות הרפואיות שלהם, באיטליה הוועד האולימפי הוא זה שמכריע והוא מקפיד מאוד, משמע לאינטר אין סיי בכלל בכל האירוע. עכשיו היו מקרים באיטליה שגורמים להם לפחדים, כולם זוכרים את מקרה אריקסן, שלא יכול היה לחזור לאיטליה, אבל הוא חזר לאנגליה. החוק האיטלקי אוסר לחלוטין לכל פעילות תחרותית לכל מי שיש לו חריגה בפעילות לב וא.ק.ג. אני לא יכול לפרט בפרטים, אבל החוק האיטלקי מחמיר”.

אז יכול להיות שזה ימנע את החתימה?

”כמובן, אני יכול לאשר לו את הבדיקות בארץ ואז הוא יגיע לאיטליה ולא יעבור את הבדיקות”.

עסקת חלאיילי תצא לפועל?

אז הטענות שזה טריק של אינטר כדי להוריד את המחיר הן שטויות?

”אני לא יכול לחלוטין להגיד, באיטליה יש המון נוכלויות. אבל בעניינים של הלב כל חריגה קטנה מקפיצה את כולם שם ואני רוצה להזכיר לכם בשנות ה-80 אלי אוחנה נכשל שם בבדיקות. אני לא זוכר שהייתה לו איזושהי בעיה”.

“לקבוצות אין סיי בעניין”

הם מגזימים קצת?

”לטעמי הם מאוד מגזימים. אני בוועדת הבדיקה של ההתאחדות ואני הכי מחמיר שיש, אבל באיטליה הם מחמירים לגמרי, כנראה ההיסטוריה גורמת להם לפרנויה”.

אתה רואה את ענאן, הוא לא נראה אדם לא בריא?

”אנחנו מכירים כדורגלנים שנראו הרי אדם וקרה להם מה שקרה. הפרוטוקול האיטלקי הכי מחמיר, שוב, הקבוצות בלי סיי, רק הוועד האולימפי, זה הרבה מעבר למצופה”.

ענאן חלאילי (IMAGO)

איך אתה חושב שזה יסתיים?

”אני לא יכול להגיד, אבל אני מקווה שזה יסתיים בצורה חיובית הוא שחקן מצוין שמביא לנו המון כבוד, ואני חושב שזה ששחקן ישראלי משחק באלופת איטליה זה כבוד גדול למרות שהאיטלקים לא בשיאם אין פירלו או בופון וכאלה. אבל הם יחזרו לשם, אני מקווה שהסיפור יסתדר. ולא לשכוח שהעיקר הבריאות”.

איך אתה מסכם את המונדיאל עד כה?

”כשאין איטליה הוא לא מעניין אותי, אני לא מבסוט מריבוי הקבוצות והשעות. עובדה שהגיעו 4 לחצי גמר שכבר זכו בעבר, אני לא אוהב את החלשות שהגיעו למונדיאל, פחות נהניתי מהנושא, אני נהנה לראות את רונאלדו ומסי, אין להם תחליף בכדורגל העולמי. הכדורגל השתנה לגמרי, האירופאים נחלשו, גם ברזיל נחלשו. זו לא הרמה שהייתה לפני 20-30 שנה”.