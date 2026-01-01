מסי בפסגת הפנטזי, בלינגהאם קרוב, ארגנטינה חלשה

אמבפה רואה את הגב של הפרעוש גם אחרי רבע הגמר, אך צרפת שולטת בטופ 10. החל מחצי הגמר: התקציב עולה ומותר לבחור עד 5 שחקנים מאותה נבחרת. ההמלצות

רבע גמר מונדיאל 2026 הסתיים, וגם התמונה במשחק ה”פנטזי לייב” של מונדיאל 2026 מתחילה להתבהר. ארבע הנבחרות שנותרו, ארגנטינה, צרפת, ספרד ואנגליה, הן גם ארבע הפייבוריטיות שהוגדרו עוד לפני פתיחת הטורניר, וכעת כל בחירה לקראת חצי הגמר עשויה להכריע את דירוגי הפנטזי. למרות שארגנטינה עדיין חיה ובועטת, רק שחקן אחד שלה נמצא בין עשרת המובילים, ליאו מסי, שממשיך להוליך את הטבלה עם 77 נקודות, ארבע יותר מקיליאן אמבפה (73).

לחצו כאן לכניסה למשחק. עד סוף הטורניר: התקציב עולה ל-150 מיליון, ותוכלו לבחור 5 שחקנים מכל נבחרת.

מאחוריהם מתפתח אחד הסיפורים הגדולים של הטורניר. ג'וד בלינגהאם, קשר אנגליה, כבר צבר 66 נקודות אחרי הצמד מול נורבגיה, והוא לפתע נאבק גם על תואר מלך השערים. בלינגהאם כבר עומד על שישה כיבושים, בדיוק כמו הארי קיין, והפך לשחקן שמביא נקודות כמעט בכל משחק, גם משערים, גם מבונוסים וגם מהופעות מלאות.

צרפת ממשיכה להוכיח שהיא הנבחרת העמוקה ביותר מבחינת הפנטזי. מלבד אמבפה, גם אוסמן דמבלה (56 נקודות) ומייקל אוליסה (54) נמצאים בחמישייה הראשונה, כשבסך הכל ארבעה שחקנים צרפתים מדורגים בין 10 הראשונים. ספרד לא נשארת רחוקה מאחור, בעיקר בזכות שחקני ההגנה שלה, בעוד אנגליה נשענת על הצמד בלינגהאם וקיין. ארגנטינה, לעומת זאת, ממשיכה להתבסס בעיקר על מסי, כששאר שחקניה רחוקים משמעותית מהצמרת.

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ההגנות שוות זהב, והבחירות לקראת חצי הגמר

מי שבנה את הקבוצה שלו סביב ההגנות של ספרד וצרפת נהנה מטורניר מצוין. איימריק לאפורט ודאיו אופמקאנו מובילים את טבלת המגנים עם 48 נקודות כל אחד, כשמיד אחריהם נמצאים מארק קוקורייה עם 46 ופאו קוברסי עם 44. גם ליסנדרו מרטינס (43), פדרו פורו (42) וז'ול קונדה (41) ממשיכים לספק יציבות, כך שנראה שההשקעה בשחקני ההגנה של ארבע הגדולות השתלמה יותר מאשר ברוב שחקני ההתקפה.

בקישור, אחרי בלינגהאם ואוליסה, בולטים גם רודרי (40), דזירה דואה (37), אלכסיס מק-אליסטר ופדרי (36 כל אחד) ובאנה (35). בעמדת השוער אין פערים גדולים, אך מייק מניאן ואונאי סימון עומדים על 34 נקודות כל אחד, כאשר הספרדי ממשיך ליהנות גם מהרצף ההיסטורי שלו ללא ספיגה בטורניר.

לקראת חצי הגמר נראה שהבחירות המתבקשות הן מסי ואמבפה, שממשיכים להיות שני השחקנים היציבים ביותר מבחינת ניקוד. בלינגהאם הפך כמעט לבחירת חובה בזכות הכושר האדיר שלו, בעוד קיין, למרות 46 הנקודות בלבד, עדיין מהווה איום משמעותי בכל משחק. בהגנה כדאי להמשיך להישען על לאפורט, אופמקאנו וקוקורייה, ובקישור אוליסה ורודרי מציעים שילוב של יציבות ופוטנציאל לנקודות נוספות.

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הדירוג הנוכחי גם ממחיש עד כמה ארבע הנבחרות שנותרו הן החזקות ביותר בטורניר. כל עשרת השחקנים המובילים בפנטזי מגיעים אך ורק מצרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה, כשמסי הוא הארגנטינאי היחיד בטופ 10. אם המגמה תימשך גם בחצי הגמר, הקרב על תואר אלוף הפנטזי יוכרע ככל הנראה על ידי הבחירה הנכונה בין מסי, אמבפה, בלינגהאם וכוכבי ההגנה של ספרד וצרפת.

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