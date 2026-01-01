אנדי רם: לזברב יש סיכוי רק אם סינר ייפצע

טניסאי העבר דיבר ב"שיחת היום" לקראת גמר ווימבלדון (״זו רמה אחרת, יהיה גמר חד צדדי בשלוש מערכות״) והוסיף על ג׳וקוביץ׳ (״מרגש לראות אותו״)

יאניק סינר או אלכסנדר זברב? האיטלקי ינסה לשמור על תוארו כאלוף ווימבלדון כשיתמודד הערב (ראשון, 18:00) מול הגרמני, שמפנטז על זכייה ראשונה בטורניר הדשא היוקרתי. טניסאי העבר, אנדי רם, דיבר לקראת הגמר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, וגם על בית”ר ירושלים.

מה ג’וקוביץ’ מחפש עכשיו?

”הוא רוצה שהילדים שלו יראו אותו, את המורשת שלו. הוא לא יכול לנצח את אלקראס וסינר, אבל זה עדיין מרגש לראות אותו משחק ומוציא משחקים בשיניים. הוא כבר לא מה שהיה פעם, היום הוא שוקל את הכוחות שלו, את כמות המשחקים והוא לא משחק תחרויות קטנות. הכושר יורד וסינר זה עולם אחר, כל טורניר הוא פייבוריט, זה משהו אחר מבחינה מנטלית”.

זברב יכול מולו?

”רק אם סינר ייפצע, עד כה הוא לא לקח סט אחד. סינר נכנס לו לראש ולמרות הכושר האדיר של סשה, אני לא רואה אותו מנצח. זו רמה אחרת, זה יהיה גמר חד צדדי לדעתי בשלוש מערכות”.

הטובים בעולם: אנדי רם על גמר ווימבלדון

“סינר זו רמה אחרת”

זברב לא סתם הגיע לגמר.

”יש לו הכל, הוא לא סתם לקח גראנד סלאם, אבל עדיין סינר זו רמה אחרת. אלה פערים מאוד גדולים בין סינר ואלקראס לשאר השחקנים. סינר הוא מכונה, מזכיר את פדרר, נדאל וג’וקוביץ’ של פעם, שאי אפשר היה לנצח אותם אם לא תהיה פציעה או משהו חריג, לא רואה שזה קורה. סינר לקח כבר ווימבלדון אז זה מוריד לו לחץ, גמר זה לא דומה לשום דבר אחר – ההתרגשות, האנשים. עזוב כסף, זה גביע שכל שחקן רוצה לזכות בו, זה לחץ שמעבר לקרב ביניהם. סינר פייבוריט גדול על זברב”.

נגד ג’וקוביץ’ הוא היה אדיר?

”שמע, נובאק היה חסר אונים, אני מאמין שזה יהיה מאוד דומה, אולי עם ההתרגשות. אבל אני רואה גמר חד צדדי”.

איך אתה רואה את בית”ר לקראת העונה?

”מדהים, שמעתי את אברמוב בראיון ונהניתי, הוא ממש פתוח. הלוואי כולם יהיו ככה, מדהים, איך נהניתי ממנו נהניתי לשמוע ממנו ששועה הכפיל את המד קילומטר שלו”.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

הוא מעל כולם?

”זה לא טריוויאלי, אתה רואה כוכבים שרצים פחות והוא רץ יותר, זה מראה על מנהיגות. אני רואה את בית”ר מתמודדת עם הגדולות למעלה ואולי אם העונה תתפתח, נראה מה יהיה, לפחות פלייאוף עליון”.

מה פלייאוף, הם מעל זה.

”יש קבוצות עם תקציבים יותר גדולים משל בית"ר, אלה לא תירוצים, אני נהנה מכדורגל, אני רוצה שתהיה עונה כמו השנה. הם חזרו מפיגור, הגיע מלא קהל, נתנו תצוגות, זה תענוג, זה הכיף וההתלהבות של הקבוצה, ועדיין שהאליפות הייתה של ב”ש הגיע מלא קהל גם אחרי. אני נהנה מהמונדיאל ומהכל, רק שנמשיך ליהנות”

אנדי רם (רדאד ג'בארה)

אמא שלך כוכבת ענקית?

”ראית אותה איזה ענקית! פרופסור אחת הגדולות בעולם לרפואת שיניים וילדים”.