"טעיתי כשהלכתי לריינה, שבסול יסתכל על עצמו"

דראפיץ' ב"שיחת היום: "אחרי הפסד סעיד רצה שכולם יגיעו ב-7:00, לא אהבתי את זה והתחילו בעיות. העתיד? רוצה לעמוד בראש מחלקת נוער, או נבחרות"

סלובודאן דראפיץ' ללא תפקיד לאחר שפוטר באוקטובר האחרון ממכבי בני ריינה, שבסופו של דבר מצאה את עצמה בליגה הלאומית. בראיון ל"שיחת היום" התייחס המאמן לעונה שחלפה, לשנים האחרונות וגם למה שהעתיד צופן לו.

איך אתה רואה את המונדיאל?

”כמה שאפשר, מה שבשעות הגיוניות נהנים מאווירה, מכדוגל, מטקטיקה משחקנים. יש הרבה דברים טובים שאפשר ללמוד מהמונדיאל הזה”.

איך זה שמתחילה עונה ואתה בבית?

”תקופה מאתגרת ולא נעימה למאמן כדורגל, גם לסיים את העונה הקודמת כמו שסיימתי, הייתי לא מזמן בפלייאוף העליון והיום זה ככה, אבל אלה החיים – לחכות לאופציה הבאה, ללמוד מטעויות ולהיות מאמן יותר טוב. עברתי את זה ואני מקווה שתהיה לי אופציה להוכיח”.

לא שכחת את העבודה?

”לא שוכחים, זה מורכב מהרבה דברים – בעלי בית, אוהדים, מגרשים והרבה דברים. זה לא רק טקטיקה ובכמה מהם נפלתי בעונה האחרונה, אבל צריך ללמוד מהם”.

"צריך ללמוד מטעויות". דראפיץ' (שחר גרוס)

עשית טעות שהלכת לריינה?

”בדיעבד כן, מימר עשה דברים טובים וחשבתי שהסגל יישאר והוא לא. בנינו מההגנה, אתה מדבר על צרפת וההתקפה שלה, אני מאמין שככה בונים סגל – קודם שחקני הכרעה. אנחנו פעלנו אחרת, ספר נפצע בטיימינג רע, אבל זה לא נעים וצריך ללמוד מזה, אפשר לראות גם בקבוצות האחרות שהיו לי שלמדתי מטעויות”.

סעיד (בסול) הפיל עליך את הכישלון.

”גם ההתנהלות שלו לא הייתה נכונה. לפעמים אתה מפסיד והוא רוצה שב-07:00 כולם יגיעו והם ירוצו מסביב למגרש. הם מתבאסים ואני לא אהבתי את זה והתחילו בעיות בנינו. רצינו להביא אבו פרחי וגנאים, וזה לא הסתדר וגם הוא צריך להסתכל על עצמו ואיפה הוא טעה. הכי קל להאשים את המאמן, צריך ללמוד מטעויות ואני אלמד מטעויות שלי, בסופו של דבר מאמן הוא זה שמשלם את המחיר ואנחנו צריכים ללמוד מהטעויות, והן היו גם שלי”.

עבדת ביחד עם שי ברדה, שמצליח בק”ש בתנאים לא תנאים. מה דעתך לגביו?

”דרך מעולה, הוא מגיע למרכז ומתאמן בתנאים טובים, הוא בונה קבוצה מצויינת. כל מאמן שנשאר 4 עונות בקבוצה כנראה עושה עבודה טובה, מכר הרבה שחקנים ומאוד מעניין מה הוא הולך לעשות בשנה הזאת. אני מקווה שהחלוץ שלו יישאר, הקשר כנראה יילך, הוא צריך להתחזק, אבל אני סומך על שי הוא יודע לבנות קבוצות וכדורגל התקפי. הוא צריך לסדר את העניינים, הוא צריך להתחזק בקשר והוא אמר לי שהוא יעשה את זה”.

שי ברדה וסלובודאן דראפיץ' (ראובן שוורץ)

“מחלקת נוער זה כיוון שמושך אותי”

אתה אומר שאוגריסה יישאר?

”אולי, הם דורשים סכום מסויים ולא יודע מי תשלם את זה. ממה שאני הבנתי הוא חזר לק”ש”.

לאן מכאן?

”אני הולך לאכול עם אשתי. זו צומת דרכים בשבילי, אולי מחלקת נוער, הייתי בזמנו במכבי חיפה, גידלנו את כיאל, רפאלוב ועוד. מאוד מושך אותי הכיוון הזה”.

היית רוצה לעמוד בראש מחלקת נוער?

”כן, אולי נבחרות או קבוצה אחרת. משהו יותר יציב שאתה יכול לגדל דור צעיר, אנחנו מאמנים בוגרים שחוזרים לעבוד עם דור צעיר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אבל במועדון שיש אתגר טוב עם תנאים טובים. אולי גם נבחרת ישראל, אבל עדיין זו עונה פחות טובה בריינה ואני רוצה לסיים את הקריירה שלי עם הצלחה גם בבוגרים, אבל מה שיבוא נשקול וניקח החלטה נכונה”.

כל מי שתקבל אותו תזכה, כל יום שהוא יושב בבית זה הפסד של הכדורגל הישראלי.

”התחלתי קריירה מלמטה ולמדנו. אני מרוצה מהדרך שלי, היה לי בית ספר לכדורגל, הייתי בכל מיני מועדונים והגענו לאן שהגענו, גם נתניה ועוד. לפעמים יש לנו זיכרון מאוד קצר ואני מקווה מאוד שאני לא אשכח ואני עוד אתרום כי זה מה שאני אוהב לעשות. אני גם עכשיו לומד, פוגש אנשים וזה כל כך מרגש אותי העבודה הזאת ואני מקווה שאעשה את זה גם בהמשך”.