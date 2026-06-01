"ההתאחדות לא תירתע ממסע כזבים והפחדות"

אחרי איומי טבריה, בהתאחדות הגיבו בחריפות ("מי שחושב שמסע הפחדה ירתיע, שיחשב מסלול מחדש") ותהו למה ביתן מכותב: "הנושא הועבר לבחינת התובע"

אחרי המכתב של עירוני טבריה נגד החוקר בפרשת העירויים, מגיעה התגובה של ההתאחדות לכדורגל, כפי שנשלחה על ידי מנהל האגף המשפטי, עו"ד רן כהן ניסן, לעו"ד אייל יפה. במכתב, ההתאחדות הודפת את הטענות שהופנו כלפיה וכלפי חברת החקירות מטעמה, ומאשימה את הקבוצה בניהול מסע תקשורתי מתוזמן שנובע ממניעים פסולים.

"ההתאחדות תמשיך ולא תירתע ממסע הכזבים וההפחדות שמנוהל נגדה ונגד החוקר מטעמה, ואם יש מי שחושב שמסע ההפחדה התקשורתי ירתיע גורמים בהתאחדות מלבצע את מלאכתם נאמנה, מוטב שיחשב מסלול מחדש", נכתב בתגובת ההתאחדות.

עו"ד כהן ניסן פותח את דבריו בהתייחסות ישירה לעיתוי שליחת המכתב ולאופן שבו התגלגל לתקשורת, ומציין כי "מכתבך אמנם נושא את התאריך 12.7.2026, היום, אך חלקים ממנו כבר פורסמו אתמול באמצעי התקשורת, אפילו לפני המועד שרשום במכתב עצמו וממילא טרם זה נשלח להתאחדות".

הוא מוסיף ומדגיש כי תמלילי החקירות היו בידי החוקר שבועות ספורים, אך הגיעו לעיתונות זמן קצר לאחר שנמסרו לקבוצה: "תמלולי החקירות מצויים בידי חוקר ההתאחדות בסמוך לאחר ביצוע החקירות, לפני בין שבועיים לשלושה, אך אלה מצאו דרכן לתקשורת באורח פלא ימים בודדים בלבד לאחר שנמסרו לבעלי התפקידים מטעם מרשתך. לכך גם נוסיף, כי ההדלפה המגמתית של התמלולים שיצאו, ובמיוחד התמלילים שלא יצאו (עדיין), אף הם מעידים היטב מי בעל האינטרס בהדלפה הפסולה".

רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל (שחר גרוס)

לדברי מנהל האגף המשפטי, הטענות על הדלפות מצד הקבוצה נגועות בצביעות עמוקה. "דומה כי הדבר מבטא היטב את הציניות והאירוניה המצויה בכך שמרשתך היא זו שמתלוננת על הדלפות, ודי לחכימא ברמיזא", הוא כותב וחושף פרטים חמורים מתוך הפרסומים: "ואם כבר בציניות עסקינן, מרשתך, שמתלוננת על 'אופי החקירה' של אחד משחקניה, היא זאת שעל פי עדותו של אותו שחקן, לפי אותו פרסום ממש, ביקשה לכפות עליו, לכאורה, בניגוד לרצונו, קבלת עירוי בדרך שסיכנה את הבריאות שלו ואת הקריירה שלו".

בהתאחדות מבהירים כי הליך החקירה מתנהל בצורה תקינה לחלוטין ותחת פיקוח הדוק: "למען הסר ספק, יודגש - ההתאחדות מחויבת לקיום הליך חקירה תקין וכשר, כך פעלה גם במקרה הזה וכך תפעל תמיד. החקירה מתבצעת בליווי ובפיקוח תובע ההתאחדות, ומתנהלת לפי כל דין".

עו"ד כהן ניסן תוקף את הניסיונות לפגוע באמינות החוקר וטוען כי "הטענות המופנות על ידי מרשתך כלפי החוקר אשר פועל מטעם ההתאחדות, אינן אלא ניסיון נואל לייצר יש מאין, 'דרמה' כלשהי סביב החקירה, וזאת בכדי לנסות לרפות את ידיו של החוקר, העושה עבודתו נאמנה, ושל ההתאחדות מלחקור את האירועים בהם מרשתך מעורבת. מדובר במסע תקשורתי מתוזמן, שנובע ממניעים זרים ופסולים ונועד אך ורק לנסות ולהשפיע על החוקר ועל החקירה, ואין בו דבר וחצי דבר. הוא כמובן לא יצלח".

הוא ממשיך ומסביר כי בדיקת החומרים לא העלתה שום פגם בהתנהלות: "לא נמצא דבר החורג מנורמות מקובלות של חוקר, אף אם לעתים השפה אינה נוחה או נעימה למאזין. תפקידו של החוקר הוא להגיע לחקר האמת תוך ביצוע כל הפעולות והאמצעים החוקיים העומדים בפניו, וכך אכן פעל החוקר גם במקרה של מרשתך". עוד הוא מציין כי המורכבות נובעת מהתנהלות הנחקרים עצמם: "מטבע הדברים, חקירה של חשודים, לא כל שכן חשודים אשר העידו (ואף מסרו ראיות בעניין) כי תיאמו ביניהם גרסאות מראש, אינה חקירה קלה".

שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)

ההתאחדות דוחה גם את הניסיונות להעלות טענות על אירועי עבר או לקשור קבוצות אחרות לפרשה. לגבי הליך משפטי קודם שהוזכר, נמסר: "באשר להליך 121127 שהזכרת - מדובר באירוע מחודש פברואר 2024, לפני שנתיים וחצי, שהתרחש עוד בטרם שימש מר פרגר (החוקר) כחוקר מטעם ההתאחדות ובעת שפעל בהתנדבות בקבוצה ששיחקה בזמנו בליגה ב'. האירוע מוכר וממוחזר, ועצם העובדה שטרחה מרשתך להעלות מן האוב אירוע זה, מעיד על מצוקתה".

בנוגע למועדונים אחרים הובהר כי "ההתאחדות לא מתייחסת לאירועים אחרים או לחקירות אחרות, בין אם קיימות ובין אם לא קיימות. ההתאחדות מחויבת לפעול לגילוי האמת בכל הקבוצות המסונפות אליה, והכל על מנת לשמור על שוויון ספורטיבי וכדורגל נקי. כל מידע שמתקבל במהלך חקירה אחת ועשוי להיות רלוונטי למקרים אחרים נבחן על ידינו".

“ניכר כי מיקי ביתן עודנו מעורב בענייני הקבוצה”

חלק משמעותי ומפיץ אש במכתב נוגע למעורבותו לכאורה של מיקי ביתן, מי שהורחק לתקופה ארוכה מהמגרשים. עו"ד כהן ניסן כותב בחריפות: "קשה שלא להתייחס לעובדה שבמכתבך כותב לא אחר מאשר מר מיקי ביתן, המורחק מכל פעילות בקבוצה או בהתאחדות החל מיום 1.6.2026 למשך 7 שנים, וניכר, ולא רק במקרה זה, כי עודנו מעורב בענייני הקבוצה (שאחרת מדוע יטרח בא כוחו לכתבו?). כל זאת, חרף העובדה שהורחק על ידי בית הדין בפרשה הקודמת בה הורשעה מרשתך לאחר שהודתה בביצוע עבירות חמורות (גם אז, איך לא, טענה כי לא עשתה דבר), אלא אף קיבל מכתב בנושא זה מהח"מ, לא השיב לו כלל, וכנראה ממשיך בדרכו. הנושא הועבר לבחינת תובע ההתאחדות".

מיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

המכתב, שנחתם על ידי עו"ד רן כהן ניסן, נשלח עם העתקים ליו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, לתובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, ולמנכ"ל הסוכנות למניעת סימום, ד"ר דניאל הרשטיין.

טבריה: "ההתאחדות בוחרת להעניק גיבוי אוטומטי להתנהלות ברוטלית של חוקר מטעמה, במקום לבצע בדק בית מקיף"

עירוני טבריה וההתאחדות ממשיכים בחילופי האשמות ב"פרשת העירויים האסורים". בתגובה של טבריה למכתב ההתאחדות אליה נאמר: "שום ניסיון להגדיר אמירות פסקניות כמו "הפעם יירדו ליגה" כטקטיקת חקירה לגיטימית, לא ישנה את העובדה שהחוקר הגיע לחקירה עם מטרה מסומנת מראש ועם משוא פנים מובהק".

עירוני טבריה הוציאה הודעה, המתייחסת למכתב ההתאחדות שנשלח אליה ופורסם אצלנו באתר, בתגובה למכתב שטבריה עצמה הוציאה, בהתייחס להתנהלות החוקר, דין אור פרגר. בהודעת המועדון נאמר: “צר לנו שההתאחדות לכדורגל בוחרת להעניק גיבוי אוטומטי להתנהלות ברוטלית ושלוחת רסן של חוקר מטעמה, שהורשע בעבר על ידי בית הדין של ההתאחדות וזאת במקום לבצע בדק בית מקיף ורציני , כיאה לגוף שמכבד את עצמו”.

“שום ניסיון להגדיר אמירות פסקניות כמו 'הפעם הם יירדו ליגה' כ'טקטיקת חקירה לגיטימית', לא יסיר את העובדה הברורה שהחוקר הגיע לחקירה זו עם מטרה מסומנת מראש ותוך משוא פנים מובהק. מדובר בזיהום קשה של הליך החקירה, ועל כך נסרב לעבור לסדר היום. באשר לניסיונות להסיט את הדיון לעניינים אישיים או לשרבב שמות של גורמים שאינם חלק מניהול המועדון – מדובר בספין שקוף שנועד להסיח את הדעת מהמחדלים הרבים שנחשפו בתמלילים”, הוסיפו.

במועדון סיכמו: “עירוני טבריה מנוהלת כחוק על ידי בעלי התפקידים המאושרים שלה בלבד. המועדון ימשיך להילחם על חפותו ועל השם הטוב של שחקניו ואנשי הצוות בערכאות המוסמכות, בהסתמך על העובדות הרפואיות החד משמעיות”.